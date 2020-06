Juanra Bonet, Jaime Caravaca, Ana Cardo, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (8/06/2020)

¡Lunes en 'yu, no te pierdas nada! Ana Morgade , Sergio Bezos y Maya Pixelskaya inauguran la semana charlando con el presentador Juanra Bonet y reciben a la crew de colaboradores más top de la radio, Jaime Caravaca , Andrea Compton y Fox.

¡Prohibido bailar en las discotecas en fase 3! Entre esto y el cocodrilo de un metro y medio que buscan en Valladolid... ¿Qué más nos deparará la nueva normalidad?

¡La única persona que le podría dar miedo a Jordi Hurtado! Conectamos con Juanra Bonet, que asegura que ha leído mucho durante esta cuarentena... ¡Pero también vuelve Boom! "No puedo decir nada de lo que ha pasado, pero han pasado muchas cosas".

El otro día tuiteó una frase que nos ha llamado mucho la atención... "¡Qué bien se miente con mascarilla!". ¿Lo ha hecho mucho o qué pasa?

¿Los siguen reconociendo "Con la mascarilla soy solo una chica bajita y morena en España, o sea, cualquiera. No me ha vuelto a reconocer nadie", cuenta Morgade. "A mi sí, y eso que voy sin las gafas de lejos", explica el presentador.

¿Le sale a él el español que lleva dentro cuando tiene que entregar un bote y ve los billetitos cerca? ¡Tiene que ser tentador! ¿Y cómo lleva las medidas de protección en los rodajes de los nuevos programas de Boom? "Hubo que serrar los atriles, poner pantallas... Muchas movidas para poder hacer los especiales, pero bien, bien". "Me gustaba mucho pegar a gente y ahora ya nada".

¿Antes de ser presentador, veía él los concursos de Antena 3? "Sí, antes veía los concursos como si fuese la radio, los tenía puestos, es un género muy bonito que hacer". ¿Y es de los que se enfada o contesta en voz alta? "No, no me caliento viendo la tele". "Arturo Valls se equivoca también, pero lo hace muy gracioso", explica.

Recordamos los inicios de Juanra Bonet en la tele. "En cada de mi madre hay VHS con varias intervenciones con Leticia Sabater en Mucha Marcha".

Para cerrar la entrevista por todo lo alto, Sergio Bezos somete a Juanra Bonet a la entrevista mal. ¿Cree que su programa es el favorito del Estado Islámico? Se llama Boom... ¿Qué haría si fuese millonario? "Con todo lo que ahorre voy a comprar el bote de Pasapalabra, porque en Antena 3 solo hay hueco para uno".

Ana Cardo cumplió años el otro día y no lo celebró porque su vida social se reduce a cero. El trastorno de la cuarentena se agrava por momentos, más desde que comparte sus preocupaciones con un muñeco que repite sonidos... Muy loco este Diario Milleanial.

Andrea Compton vuelve con sus locuras de Prime Video, que está rescatando auténticas joyas televisivas españolas. La última sensación en las redes es la resurrección del reality 'Confianza Ciega' una especie de Isla de las Tentaciones con pantalones campana y sin redes sociales. "Animo a la peña a que lo vea y lo comente, además hay artículos de cómo están ahora cada uno", explica. "Es maravilloso porque esta gente no tenía instagram, no querían ser influencers, es puro", apoya Maya Pixelskaya. "Es gente más inocente", dice Morgade.

Andrea Compton también nos trae el estreno de SnowPierces, que estrena ahora en Netflix la serie basada en el cómic homónimo que cuenta la historia de la congelación extra de la tierra. "Los supervivientes conviven en los vagones y hay diferencias de clases, con muchos salseos además".

"Han puesto en Netflix la película 300 y he querido traer uno de los diálogos de la peli para recordarla, y además estaba Cersei de Juego de Tronos, y Michael Fasbender. Recomiendo a la gente que la revise, ha envejecido fenomenal esa peli. La fui a ver al cine mil veces".

¿Volverá Sergio Bezos a revolvernos el estómago con su sección? La última vez casi vomitamos... Hoy Bezos vuelve a Facebook para bucear en las entrañas de los grupos más locos y randoms.

¡Conectamos con Jaime Caravaca, nuestro pelazo favorito de cuarentena! Dentro de poquito podremos viajar entre comunidades, así que el humorista nos trae sitios a los que viajar este verano tan particular. ¿Ir de botellón a Tomelloso en Ciudad Real y de paso pillar el covid19? "Es el combo de tontos".

Fox vuelve con un nuevo capítulo de su guía de Supervivencia Zombie y Alienígena, donde hoy hablamos de universos paralelos... Para - lelos.

