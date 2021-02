Nadal015, Victoria Martín, Roi Méndez, Errecé y más en 'yu, No te pierdas nada' (2/02/2021)

ERRECÉ Y LA ISLA DE LAS TENTACIONES

Errecé es un tipo optimista pero está cansado ya de la pandemia y las restricciones. Menos mal que en nuevo decorado del plató le ha animado un pelín...

"¿Por qué tenéis miedo a decir que veis La Isla de las Tentaciones?", se pregunta el freestyler esta semana, que ha salido a la calle a preguntar cuánto sabe la gente de este programa tan viral. ¿Se pondría la gente a prueba con su pareja?, ¿irían a tentar?, ¿se dejarían conquistar? ¡Atento! "Yo sí iría, yo iría de tentador y pareja", reconoce Errecé, que es un auténtico fan del formato.

NADAL015 PRESENTA SU ÁLBUM 'RUINA Y GLORIA'

Guillermo Nadal, más conocido como Nadal015, nos visita junto a su amigo Bala para hablar de 'Ruina y Gloria’, su álbum debut.

"Nadal es mi apellido, 015 es haciendo referencia a mi barrio, Campanar, en Valencia", nos cuenta. "Lo mejor es que mi Dj se llama Djockovich, y es casualidad", desvela. ¡Menudo dúo! ¿Y al tenis no le dan, no? Porque ya sería...

El cantante es conocido por sus letras de desamor y desigualdad, pero reconoce que "lo bonito es que cada uno le de su propio significado". Su voz rasgada también es parte de su identidad. "No es una voz fácil de hacer ni fácil de soportar, tengo que cuidarla porque si no en 10 años pareceré Sabina", cuenta.

El rapero nos cuenta que su padre es su mayor fan. "Tengo mucho feeling con él en ese aspecto, venía a todos mis conciertos, me hace comparativas de visitas de los vídeos...", explica. ¡Y además le mete caña para que se cuide la garganta!

VICTORIA MARTÍN, UNA HATER PROFESIONAL

"Llevo calcetines diferentes porque no encuentro la pareja". ¡Así de alterada viene este martes nuestra hater por excelencia! Victoria Martín está cansada de todo, hasta de su grupo de amigos... "No puedo más, no quiero que nadie me cuente nada".

La humorista nos cuenta que sus problemas de ira empezaron hace mucho tiempo. "Con ocho años mi amiga Araceli y yo nos hicimos un disfraz, ella iba de caramelo y yo de verduga. Con una sábana, dos agujeros y un cuchillo", cuenta. "Mi padre cuando llegó a recogerme no se sorprendió pero mi madre no me dejó ir así a mi colegio, que era del Opus". La pobre tuvo que cambiar el cuchillo por un hacha de plástico del bazar... "Yo rezaba el Ángelus vestida de verduga".

Pero cuidado porque la cosa no terminó ahí, en el colegio tomaron medidas... "Me sentaron y me preguntaron a qué había venido ese disfraz, me regañaron muchísimo.. No lo entiendo".

Hablamos también del palacio de Putin, la última portada de Eugenia Silva en el Hola!, los filántropos más conocidos del mundo... ¡Victoria Martín tiene estopa para todos!

ROI MÉNDEZ HABLA EN SUEÑOS

La novia de Roi Méndez mantiene que el cantante habla mucho por las noches en sueños... Y claro, Roi está muy preocupado por si se piensa alguna cosa rara... "Me da miedo que sepa más que yo", reconoce. "El otro día me dijo... Con que Marta eh... Y yo claro... En mis sueños...", balbucea el cantante. ¿Contará como infidelidad?, ¿habrá tenido bronca en casa?

El cantante nos cuenta que tiene que reunirse con su equipo para darle una vuelta a la idea que tenían para su próximo videoclip, pero que han tenido que tirar para atrás... "Yo grababa videoclip mañana y me escribieron hoy diciendo que otro artista lo había hecho igual", cuenta en artista, que ahora tiene que cambiar la localización y la temática. "Era lo justo, un videoclip estándar, tampoco voy a engañar a nadie".

VENTURA, EL REPORTERO 5G

Terminamos con Ventura y su sección de reportero 5G, pero antes... ¿Se ha enamorado de María Escoté? ¡¡Menudo aluvión de comentarios en Instagram!!

