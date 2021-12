Nena Dacone y La La Love You visitan yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Victoria Martín en yu // yu, No te pierdas nada

Victoria Martín viene un pelín perjudicada porque dice que ayer se vacunó, pero la inyección que creemos que se puso igual llevaba un poquito de alcohol... ¿Tendría acaso algo bueno que celebrar? Sea como sea, Ana Morgade y princesa bebé reciben este jueves a Nena Daconte y La La Love You, que nos hablan de la nueva versión que han publicado del clásico 'Tenía Tanto que Darte', Lorena Castell nos trae toda la actualidad musical, la psicóloga Inés Bárcenas nos habla de los excesos de las Navidades y Fox nos da unos trucos para disimular cuando te dan un regalo que podrías tirar directamente a la basura.

La primera que pasa por aquí este jueves es nuestra diva random, Lorena Castell. Siempre muy motivada y con unos looks perfectos para venirse arriba, Castell nos cuenta cuáles son las últimas tendencias musicales. El nuevo disco de Efecto Pasillo, la programación del InverFest para el que quiera regalar música en directo esta Navidad y mucho más.

¿Quién no recuerda el mítico Tenía Tanto que Darte? Pues cuando todo el mundo pensaba que la canción había muerto, van los chicos de La La Love You y le piden a Mai Meneses, vocalista de Nena Daconte, grabar una nueva versión. "Llevábamos mucho tiempo detrás de Mai, profesionalmente hablando y teníamos muchas ganas, nos apetecía trabajar con ella, lo intentamos con anterioridad pero no se pudo y ahora sí", aseguran.

Ya huele a Navidad y por tanto dentro de poco toca abrir regalos. ¿Cómo reaccionarías si se dan algo que odias?, ¿qué se debe decir cuando te regalan algo que podrías tirar a la basura directamente? ¡Fox nos da todas las claves!

Siempre nos ilumina y nos lleva por el buen camino, como si fuera una estrella de Navidad. Pero no. Inés Bárcenas es nuestra psicóloga de cabecera y gracias a ella aprendemos a entendernos mejor. Hoy hablamos de cómo nos afecta la Navidad anímica y emocionalmente.

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.