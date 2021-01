Patrick Criado, Lorena Castell, Joaquín Reyes, Errecé y más en 'yu, No te pierdas nada' (26/01/2021)

Patrick Criado en yu / yu, No te pierdas nada

¡El primero en pasar por aquí este martes es Errecé! El freestyler nos habla de la última fase de la FMS, donde se lució con una batalla contra Zasko Master. ¡Flipa! Además, esta semana Errecé nos trae un reportaje sobre ligar en pandemia. ¿Ha habido muchas altas en Tinder?, ¿se curran mucho los perfiles?

¡Recibimos a Patrick Criado! El actor nos cuenta que este año no se ha propuesto gran cosa para 2021, aunque lo mítico de hacer deporte y comer sano nunca falla.

Lo cierto es que no ha empezado todavía con eso de hacer más deporte, pero es que después de su papel en 'Antidisturbios', Patrick Criado puede darse por satisfecho. "Todavía sigo descansando. La serie requería estar en forma, llevar los trajes...", cuenta. "Fue una paliza dura".

"Recuerdo que ensayamos un día y luego nos fuimos a cenar a casa de Raúl. Nos reímos, hablamos de todo, nos pegamos un poco incluso... Como en la serie. Fue un rodaje de muchas risas", recuerda.

Ahora el actor nos habla de su nuevo proyecto, 'Bajo Cero', una película en la que interpreta a un personaje "intenso". "Me apetece hacer de un tío tranquilo con conversaciones normales, sentado en un salón charlando. Los que me dan están un poco grillados", bromea. "La rodamos en un pueblo abandonado a hora y media de Madrid, en un plató y en la cárcel de Segovia", cuenta el actor.

Patrick Criado lleva en el mundo de la interpretación desde que es pequeño y ha hecho multitud de trabajos. "Me gusta verlo no solo para verme a mi, sino para ver al resto de compañeros, el trabajo que se ha hecho...", dice. "Hay que tener visión objetiva y saber que uno es crítico consigo mismo es importante para aprender".

"No sé en qué momento, con 15 o 16, lo empecé a ver como un curro. Fue algo progresivo, que me ha llegado. Creo que me ha elegido más a mí la profesión que yo a ella", reflexiona el actor. ¿Donde se encuentra más cómodo?, ¿en las series o las películas? "En la serie el proceso de creación del personaje llega poco a poco, según vas rodando".

Se ha filtrado que Criado estará en la nueva temporada de La Casa de Papel... Otra vez gente con armas y mal carácter. ¿Nos dirá cual es su nombre? "Me matan. Se me llevan en una furgoneta. Te lo dicen mucho, que no puedes decir nada".

Terminamos la entrevista con la aparición de Sergio Bezos y su afán de parecerse a todos los celebrities que vienen al plató. "Eso sí, a mi perro no le engañas, es un border collie", bromea.

El humorista se transforma en Bill Gates, que ya se ha vacunado contra el covid19. ¡Ahora se puede vigilar a así mismo! "Me la puso un practicante que tengo", desvela.

"Lo del microchip era un secreto pero ya se ha sabido. Esto en realidad es que os íbamos a ampliar la memoria RAM, que hay muchos que van justitos. De nada", dice Gates.

Y claro, dónde vive es un auténtico misterio, porque además no deja de comprar tierras agrícolas. "Son para las fotos de los paisajes del Windows", desvela. "Ahí tu mente puede reposar un poquito". ¿Qué tiene él de salvapantallas? "Tengo una foto con mi mujer, que fuimos a la Laguna de Ruidera, ella sale con los ojos cerrados pero yo salgo genial, por eso la tengo puesta".

"De los que estamos aquí, espabilados espabilados no hay nadie", reconoce Gates, que ha hecho un "barrido" en cuanto ha entrado a plató. "Hay una chica con un brillo especial en la mirada, pero tampoco llega. Y vosotros estáis tontísimos, torpes... Pero oye, sois autónomos y lo estáis haciendo bien".

Lorena Castell está de cumpleaños la semana que viene y la presentadora quiere feria. ¿Le montaremos una fiestecita? Mira que cumple 40, que no se cumplen todos los días... "Yo estoy estupenda, mejor ahora que cuando tenía 25".

