Sebastián Yatra y David Otero protagonizan el 'yu, no te pierdas nada' más musical (14/02/2020)

Lorena Castell y Sebastián Yatra / yu, no te pierdas nada

¡Lorena Castell ya tiene TikTok! El único contenido que ha subido es con su bebé así que Ventura se pregunta... ¿No estará explotando a su hijo? Y si TikTok es la aplicación que va a desbancar Instagram en cuando a éxito y visualizaciones... ¡Ha llegado el momento de abrirnos en Yu una cuenta oficial!

Con 'Tusa' de fondo y un poco de descoordinación, Victoria Martín, Ventura y Lorena Castell han protagonizado el primer vídeo del perfil. ¡Ahora a petarlo!

Sebastián Yatra se somete con Victoria Martín a nuestro clásico Adivina la Canción, el reto musical más crazy de la radio. ¡A ver ese oído! La primera que ha sonado es 'Tusa', un tema que antes de estrenarse lo ofrecieron a Yatra pero al final no le removió cositas por dentro y la terminó estrenando Karol G con Nicki Minaj. "Es una historia trágica", comienza diciendo, pero luego reconoce que se alegra por los éxitos de Karol. ¡Qué bonito!

Sebastián Yatra lleva mucho tiempo de visita en España... ¿Se le ha pegado algo en todo este tiempo? ¿Ya habla gritando o todavía susurra como los colombianos? El cantante no para de estrenar éxitos y colaboraciones... Que si con Daddy Yankee, los Jonas Brothers... "Las canciones dan muchas vueltas, las graban muchos artistas y luego nunca sabes qué puede pasar", dice.

"Hablé con Daddy Yankee de Runaway y me dijo que le gustaba, y al final se subió al carro con los Jonas, y yo con la boca abierta", cuenta. ¿Y el tremendo temazo que se ha marcado de k-pop? "Me encanta toda la música que sale de Corea", cuenta.

Además hace muy poco que estuvo en los Premios Grammy y ha felicitado a Alejandro Sanz por su galardón, y la verdad es que se lleva muy bien con el artista madrileño por su participación en La Voz. ¡Tini, su chica, era asesora de Sanz!

¿Qué cree que tiene la sabrosura latina para llegar hasta la Super Bowl? "Mucha pasión, casi improvisación, eso nos ayuda a salir de la zona de confort, ya es música global", explica.

Y bueno.. No podemos evitar comentar el "error" de guion de los Premios Odeón, cuando Ángeles de Camela le cambió el sexo sin querer... "Es un recuerdo chistoso", dice. Además el 18 de junio empieza su gira en el WiZink de Madrid, y las entradas están volando... "En solo un día vendimos 1.000 boletos", celebra.

¿Cuál fue el primer disco que se compró?, ¿cómo lo pagó? ¡Queremos saber un poco más de su personalidad a través de su música! ¿Y qué temas ha metido recientemente en su playlist?

¡Hace seis años que Sebastián Yatra estrenó su primer tema, El Psicólogo! Y claro, como no teníamos presupuesto para traer a un psicoanalista de verdad, Ventura se ha puesto una bata blanca para hacerle una sesión a Sebastián Yatra... ¿Cuánta hambre tiene ahora mismo?, ¿cómo se pronto se ha despertado hoy?, ¿se siente vacío por dentro?

¿Le contaría a Beret que su chica le está siendo infiel si lo pillase infraganti? "Es mejor quedarse colorao un rato que quedarse pálido para toda la vida", dice. ¡Lo tiene claro!

¡Uno de los músicos más exitosos de las últimas décadas! David Otero viene con cositas nuevas debajo del brazo... Pero empieza deleitándonos con uno de sus temas en acústico, 'Buscando el Sol'.

David Otero nos habla del nuevo proyecto con el que ha iniciado el 2020. El cantante ha revisitado sus temas más míticos para un nuevo álbum -todavía por estrenar- en el que canta con Cepeda, Bely Basarte, Willy Bárcenas... "Estas canciones forman parte de mis directos, pero no las tenía grabadas, y quise llamar unos amigos para que formen parte de ellas", cuenta. Ya ha estrenado 'Una foto en blanco y negro' y ahora es turno de 'Buscando el Sol'.

David Otero publicará este 2020 un total de 3 EPs en el que revisita muchos de los temas que lo han acompañado en estos 20 años de carrera. Desde el sonido naif, casi indie, de 'Castillo de Arena' (El Pescao) hasta el pop de 'Foto en Blanco y Negro' (El Canto del Loco), pasando por 'Aire' (David Otero). Estos son sólo algunos títulos de los 12 temas – tres de ellos inéditos – que conforman los EPs. ¡Y luego todo en un disco que presentará en octubre en La Riviera!

"Para final de año, después del nuevo disco, hay un regalito", confiesa. ¡Lo tiene todo pensado!

Terminamos con la versión acústica de 'Una foto en blanco y negro'. ¡Increíble!

¡Victoria Martín, una de nuestras colaboradoras más queridas! "Bueno, no sé, e la fiesta de yu la única que no estaba en la lista era yo", recuerda. ¡Cuánto rencor! La hater por excelencia nos trae las canciones que se pone en el coche, desde The Smiths a las antiguas de Shakira pasando por Ella Baila Sola. ¡Caribe Mix total!

¡Tendencia! Beauty Brain nos traen cremita buena, y además de novedades musicales... ¡Tienen un invitado especial! Hoy se sienta en el sofá de yu Love Yi, que acaba de estrenar un tema con nuestro ya conocido Recycled J. "Voy a sacar cosas pero todavía no puedo decir fecha", cuenta. ¡Lo que quiere es salir guapo en los vídeos! "Hacemos música pero también se transmite con la ropa, con el conjunto", dice.

