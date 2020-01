Daddy Yankee, 'Definitivamente' no quiere saber nada de ti en su nuevo tema con Sech

Antes de finalizar enero, Daddy Yankee ha lanzado un nuevo single, 'Definitivamente', escrito por él mismo y Sech, quién también colabora en las voces y producida por NeKxum y Ovy.

Para presentar esta nueva canción, Daddy Yankee ha vuelto a contar con Marlon Peña para dirigir el videoclip, como ya hizo con sus hits 'Con Calma' y 'Que Tire Pa'Lante', en el que vemos a los dos cantantes interpretando el tema en una estación de servicio o al puertorriqueño multiplicado en diferentes escenas.

, explica Yankee.

Por su parte, Sech también tiene buenas palabras para su compañero: "Para mi grabar con Daddy Yankee es otro sueño cumplido y agradezco a Dios por la oportunidad. 'Definitivamente' es un tema fresco y me encanta el ambiente de la canción".

A principios de año Daddy Yankee se unía a otro gran referente de la música latina, Nicky Jam, para presentarnos 'Muévelo', un tema en el que usan un sample del éxito noventero de Ini Kamoze, 'Here Comes the Hotstepper'. y que forma parte de la banda sonora de la película 'Bad Boys For Life'.

LETRA DE 'DEFINITIVAMENTE' DE DADDY YANKEE Y SECH

Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos

Olvídate que existo

Si me escribes queda en visto

No pasas ni caminando por mi mente - yeah!

Tú lo sientes y los dos estamos conscientes

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió bebé

De casualidad si nos encontramos, no nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos

Me lo dijo un amigo

Uno duerme con el enemigo - yeah! yeah!

Quédate con lo debido

Y devuélveme el tiempo perdido

Oye! baby tu actitud promete

Pero soy la fuerza de choque que tumba to’ los piquetes - ah!

Tú no me dejaste no te des los méritos

Dale pal’ banco si estás buscando crédito

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Leamos el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto

Me lo dice mi instinto

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos yeah!

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos

Si te escribo es que de verdad estoy jodío’

Si me quieres ver dame el último motivo

Después que se acabe ya lo he decidido

Agarra to’ y también agarra tu camino

Si te molesta ok

sigue por tu way

La relación está rota y no se pega ni con tape

Lo que pasó pasó! Me pediste 3 minutos y estás hablando 6

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Leamos el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto

Me lo dice mi instinto

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos - yeah!

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, no nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos