Yung Sarria, Las Hormigas, Ventura, Hurona Rolera y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (27/01/2021)

Yung Sarria en yu / yu, no te pierdas nada

¡Una colaboradora que sumaría +3 en personalidad si esto fuese un juego de rol! Recibimos a Hurona Rolera, que esta semana conecta con nosotros desde casa... ¿Veremos a sus huronas corretear por ahí?

"Amueblar una casa es una movida, yo quiero meter aquí dólares", nos cuenta Hurona, que tiene un árbol de navidad muy muy particular. Decorado con una peluca, papel higiénico, máscaras, palitos de caramelo...

En el reportaje de esta semana, Hurona Rolera nos trae un tema candente que preocupa mucho al mundo gamer, que resulta que tiene a algunos un tanto "enfadados" por los rumores del GTA y la posibilidad de que la próxima protagonista puede ser una mujer. Sí, las mujeres no solo son prostitutas... ¡Alerta con la misoginia!

¡Perreo hasta abajo! Recibimos a Yung Sarria, que esta semana está de visita por Madrid para presentar su último tema, 'Yo'... ¡Y viene acompañado por su amigo Fla Casiano!

El artista nos demuestra que es compatible dar consejos prácticos y ser un buen artista urbano. "Ponte bufanda", canta en 'Yo', su último tema. "Cuando gente mayor me habla o me muestra apoyo es muy especial", explica.

¿Lleva él sus propias redes? "Todos los días estoy 5 o 10 minutos para contestar a los que necesitan que les conteste, a esos le alegras el día". De hecho, el cantante nos ha enseñado el último mensaje que ha recibido de un fan. "Lo haces por ellos, yo no soy Superman, todo esto un día se va a acabar y quiero que ese día me recuerden con cariño".

"En internet todo el mundo vende una fachada roja pero entre pared y pared hay ratas", reflexiona el artista, que pide a los artistas que no sean tan hipócritas con sí mismos. "La gente no es transparente, tienen muchos miedos y no son capaces de hablar claro a la gente".

Terminamos la entrevista con la tirada de cartas de Ventura, que se ha puesto su particular turbante para adivinarle el futuro a Yung Sarria.

Pongámonos serios porque a Fox le ha pasado una movida. El colaborador más longevo del yu nos cuenta que ha tenido un pequeño percance con la cafetera y un divertido "lechazo". ¿Saldrá en PornTube? Este miércoles, Fox nos trae 'Por un Bizum' y la pregunta... ¿Qué es mejor nevada en la calle o redada en la nave?

Puedes ver a Fox en el minuto 59:

¡Tres personas que son felicidad absoluta! Juan, Damián y Marron conectan desde su casa para hacer su particular análisis de "mocos". Sí, a Juan le acaban de hacer una PCR y los médicos se han quedado flipando con su nivel de moquera...

Comentamos con ellos también la nueva barba que se ha puesto de moda en las redes sociales, la "barba cola de mono".

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.