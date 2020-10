Eva B, Joaquín Reyes, Willy Bárcenas, Andrea Compton y más en 'yu, no te pierdas nada' (5/10/2020)

Para el reportaje de esta semana de su sección 'Dónde está Willy' el cantante cuenta con la compañía del artista David Otero, con quien grabó hace poco una nueva versión del tema Una Foto en Blanco y Negro. ¡Juntos se han ido a jugar al golf! "Me encantaba de pequeño", confiesa David Otero. ¡A ver esos golpes! ¿Meterán alguna bola?

"Hemos estado todos muy comprometidos con el sector, nuestros curros están en peligro. Técnicos, managers, oficinas... El problema es que no hay ningún plan", cuenta Otero sobre Alerta Roja, la iniciativa de los músicos para pedir ayudas para afrontar la pandemia.

Sobre nueva música, ¿puede adelantarnos algo? "Va a salir un tema con Ana Guerra, 'Peter Pan', otra con Marta Soto, con Iván de Efecto Pasillo, con Carlos Sadness otra que se llama 'Manuscrito'... ", asegura. ¡Qué ganas de escucharlo!

Y hablando de carreras y estilo de vida... ¿Cómo ha afrontado el pasar de estar en un grupo a trabajar en solitario? "Cambia tu realidad, tu perspectiva, de lo que tienes al rededor, de lo que es la gente... Me apoyé en un psicólogo para hacer el cambio", señala. Para terminar... ¿algo que echarse en cara a sí mismo? "Chicos de la música, tened buenos abogados", sentencia.

Cuidado porque con los contactos que tiene Willy cualquier día nos trae a la sección a Brad Pitt. Se metió en casa de Víctor Elías -Guille de Los Serrano- y la semana pasada se fue de bolos con El Dioni de Camela... ¿¿Qué será lo próximo??

Recibimos el plató a Eva B, la cantante gallega que ha lanzado el tema 'América' y nos viene a contar cómo se ve en la profesión tras salir de la academia de Operación Triunfo.

"Me apellido Barreiro y no entiendo de nombres artísticos. Y además el 'Eva B' no lo puse yo, me lo propuso el equipo de Operación Triunfo. Yo me llamo Eva María y eso esta mal. Tienes una canción que te acompañan toda la vida", se resigna. "No me gusta nada Eva B, me gustaría Eva".

En el tema habla de que te has besado con alguien de América pero... "Es mentira completamente, no ha pasado", confiesa. Además a la joven le encanta el teatro y la comedia, es a lo que se dedicaba antes de entrar en el concurso. "Yo no quería cantar, yo quería ser actriz, estudié arte dramático. Fui al casting a ver qué pasaba y me cogieron".

¿Le ha llegado a Eva la colaboración de su vida? Alguna pita ha dejado caer... "Bueno, de mis sueños no, porque casi todo el mundo que me gusta está muerto".

Parece ser que ella y Roi Méndez ya se conocían antes de coincidir en la academia... "A Roi lo conocí en un concurso en A Coruña, quedé tercera y Roi me vino a pedir perdón porque era el jurado, luego me dio unas entradas para su concierto, y fui", cuenta. ¡Si es que qué buen chaval es!

¡Para la segunda parte de la entrevista conectamos con las fans de Eva B! ¿Ha visto las reproducciones que tiene su single?, ¿la veremos pronto en algún concierto?, y nueva música, ¿para cuando? "Con Flavio me gustaría mucho colaborar", cuenta. ¿Y con su padre? "Tengo pensado hacerla con alguna base de mi padre, eso sí, él las hacía cuando era joven. Es que él no canta".

¡Tiene una agenda de contactos más apretada que el metro de Madrid! Joaquín Reyes nos trae a una de las personas más buscadas del planeta: ¡Melania Trump!

"Muchas gracias por recibirme en este país de mierda", empieza diciendo la primera dama, que ha dado positivo en covid hace muy poco. "Estamos confinados en el mundo, en el puente nos íbamos a ir a Marte y ya no podemos", cuenta. ¿Y como ha venido? "En blablaJet, que es lo mismo que con un coche pero con un jet privado. He venido con Jeff Bezos", señala. "Pero lo que no sabéis es que muchas veces la gente me habla pero no les hago caso, o me doy la vuelta. Me la suda la gente, una cosa bárbara, ni frío ni calor".

Y sobre lo de la lejía para curar el coronavirus... ¿Qué piensa? "Eso es que no se entendió bien, mi marido decía que era con el fregasuelos", asegura.

Lo que sí que es cierto es que Melania ha tenido que adaptarse a eso de vivir en la Casa Blanca. "A Trump le gustan las pequeñas cosas de la vida, darle collejas a un hispano... Jugamos al escondite inglés con ellos".

"Tengo dobles a cascoporro, la que le hace la cobra a Trump es Header", cuenta. ¡Menuda exclusiva! ¿Pero cuántas hay? "El otro día me puse a contar y hay nuevas, se reproducen como cobayas". "Hablo mucho con ellas, hay una que tiene mucha electricidad estática y da problemas, se le pone el pelo para arriba...", cuenta. "El mantenimiento de una doble es una cosa muy latosa, hay que medirla, pesarla, pasar la ITV de dobles...". "Tengo una albina que es más fácil de retocar, es el comodín". ¿Y qué se le pide a una doble para que sea doble? "Pues a ver, que se parezca a la original, que no pique entre horas, tengo un pinganillo y les chisto", confiesa.

Y si Trump pierde las elecciones en noviembre... ¿Qué tiene pensado hacer? "Nos hemos hecho una réplica de La Casa Blanca, nos iremos a vivir allí".

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 59:

Andrea Compton nos cuenta que la primera serie a la que se enganchó fue Smalville y reconoce que no se acuerda de prácticamente nada. ¿Se le acabará la memoria cuando cumpla 30?

La youtuber nos cuenta que han puesto Mujeres Desesperadas en Prime Video y eso es una buena noticia. "La gente estaba super enganchada, tengo ganas de volver a verla", asegura. Por otro lado, en Netflix está disponible Enola Holmes, la película protagonizada por Millie Bobby Brown en la que interpreta a la hermana de Sherlok. "Me encantó, la historia es lo más".

👉 Puedes ver a Andrea Compton en el minuto 1:19:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.