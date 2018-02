Así suena 'Like I Do', el super temazo de David Guetta y Martin Garrix

Una semana después de lanzar 'Mad Love' con Sean Paul y Becky G ; David Guetta lanza otro temazo, esta vez con Martin Garrix . Y dos de los dioses del EDM solo podían crear un hit como Like I Do que seguro que será una de las canciones de este verano.

Cuando pensamos en una colaboración entre David Guetta y Martin Garrix nos imaginamos cualquier cosa menos una balada, que fue lo que hicieron en So Far Away sorprendiendo a todos sus seguidores el pasado mes de noviembre.

Pero en esta ocasión han vuelto a unirse para crear un nuevo tema que no tiene nada que ver con su predecesor. Like I Do es un hit EDM que suena a los éxitos que tanto el DJ francés como el neerlandés nos tienen acostumbrados.

El toque melódico lo pone Brooks con sus vocales convirtiéndolo en un himno dance-pop que seguro que no parará de sonar en todo el verano.