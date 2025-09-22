Aplazado el Local de Ensayo con Amaral por problemas de salud
La reapertura de Local de Ensayo Europa FM con Amaral ha tenido que ser aplazada. Un problema de salud de Eva Amaral ha obligado al grupo a cancelar sus próximos compromisos musicales, incluida la cita del 25 de septiembre con los oyentes de Europa FM. Pronto anunciaremos la nueva fecha.
Estábamos deseando reabrir las puertas del Local de Ensayo Europa FM junto a Amaral, pero lamentablemente vamos a tener que esperar. Un problema de salud de Eva Amaral ha obligado al grupo a cancelar sus próximos compromisos musicales, incluida la cita del 25 de septiembre con los oyentes de Europa FM.
Ahora lo prioritario es la salud y que Eva se recupere lo antes posible para así volver a disfrutar de su música en directo.
La buena noticia para los fans del dúo zaragozano es que el encuentro de Amaral con nuestros oyentes se aplaza, no se cancela, y próximamente anunciaremos la nueva fecha del Local de Ensayo Europa FM.
Para cuando llegue la reapertura del local, pondremos en marcha un nuevo concurso para conseguir invitaciones a este evento tan especial. De esta manera, los que participaron en el que abrimos el jueves 18 deberán volver a hacerlo si quieren participar en esta cita.
Pronto compartiremos nuevas noticias, aunque ahora lo importante es desearle a Eva una pronta recuperación.