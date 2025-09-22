Aplazado el Local de Ensayo con Amaral por problemas de salud | Europa FM

Estábamos deseando reabrir las puertas del Local de Ensayo Europa FM junto a Amaral, pero lamentablemente vamos a tener que esperar. Un problema de salud de Eva Amaral ha obligado al grupo a cancelar sus próximos compromisos musicales, incluida la cita del 25 de septiembre con los oyentes de Europa FM.

Ahora lo prioritario es la salud y que Eva se recupere lo antes posible para así volver a disfrutar de su música en directo.

La buena noticia para los fans del dúo zaragozano es que el encuentro de Amaral con nuestros oyentes se aplaza, no se cancela, y próximamente anunciaremos la nueva fecha del Local de Ensayo Europa FM.

Para cuando llegue la reapertura del local, pondremos en marcha un nuevo concurso para conseguir invitaciones a este evento tan especial. De esta manera, los que participaron en el que abrimos el jueves 18 deberán volver a hacerlo si quieren participar en esta cita.

Pronto compartiremos nuevas noticias, aunque ahora lo importante es desearle a Eva una pronta recuperación.