Aitana enloquece a sus fans al compartir un divertido 'videoclip' de 'Superestrella' en Londres

Aitana lleva semanas en Londres, donde parece que está preparando nueva música. Y no en un sitio cualquiera, sino en el privilegiado estudio de Abbey Road.

Además, la artista no para de compartir contenido de este viaje tan especial, entre lo que se ha colado algo muy esperado por sus fans: aunque no es un videoclip oficial, la catalana ha querido contentar a todos aquellos que lo pedían con un vídeo musical 'casero' de su hit Superestrella.

El mayor éxito de su disco Cuarto azul no tiene un videoclip que aumente ese hito, y aunque Aitana adelantó que no tenía entre sus planes grabarlo después de que la canción escalara hasta la cima, ha hecho un bonito guiño a todos los seguidores que ansiaban tener un proyecto audiovisual del tema.

De manera divertida, la intérprete de 6 de febrero ha grabado una especie de videoclip de Superestrella, jugando con los planos y las escenas por todos los rincones de Londres y haciendo lipsync de la canción.

Restaurantes, calles transitadas, cabinas tradicionales, tiendas, el estudio de grabación... Cualquier espacio ha sido el escenario perfecto para que Aitana simule estar en el videoclip de Superestrella.