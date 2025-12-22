Zapata Tenor ensalza a Rosalía por apostar por la música clásica: "Quiero darle las gracias por haberla metido"

El tenor José Manuel Zapata visita Cuerpos especiales para hablar de su proyecto Gigantes , un disco con versiones sinfónicas de grandes canciones de artistas como Sabina, Rosalía y Serrat. Y el músico ha hablado de la importancia de la música clásica, pero a la vez ha halagado a artistas de otros géneros musicales como Rosalía, Juanjo Bona y Alaska.

José Manuel Zapata el tenor presenta Gigantes, y qué mejor manera de hablar de este nuevo disco recién estrenado que en Cuerpos especiales.

Y es que el artista y Nacho García coincidieron en el pasado en Melodía FM, y con el "pelo más canoso" se han reencontrado en el anti-morning show.

En este nuevo proyecto del artista se han juntado la orquesta sinfónica de Extremadura para cantar versiones clásicas de canciones de artistas como Rosalía, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. "Yo he crecido con esas canciones y era una manera de darle un homenaje", ha expresado el invitado. Además, ha reivindicado el papel de la orquesta sinfónica, la que es "una sal que echas en una elaboración", que todo "brota más".

La versión de José Manuel Zapata de una canción de Rosalía

El tenor también ha dicho que es "gravísimo" que no vaya más gente a ver orquestas sinfónica, y ha tenido bonitas palabras por quien acaba de meter estos sonidos en su disco LUX: "Desde aquí quiero dar gracias a Rosalía por haberlo metido". "Cuando escuché Berghain pensé que tenía algo de barroco", ha compartido. "Con que la gente haya escuchado eso y le haya dado curiosidad de escuchar otras cosas...", ha expresado José Manuel.

Hablando de Rosalía, precisamente el músico interpretó con la orquesta sinfónica una versión de G3 N15, del disco Motomami. "Rosalía hace muy buena música", ha defendido el artista, quien también ha ensalzado que "la música actual" está muy bien, en general. "Hay una música para cada instante", ha defendido.

Un gran admirador de Juanjo Bona

Es muy difícil hacer una gira con orquesta sinfónica, y Zapata asegura que "no tiene dinero para ello". Pero hizo una presentación a lo grande de Gigantes en el Teatro Príncipe Pio de Madrid, con invitados de altura como Juanjo Bona.

Precisamente del zaragozano el músico ha hablado, entre halagos: "He descubierto un ser humano maravilloso, y ha hecho con la jota lo que yo sueño con la ópera", ha reivindicado el tenor. "Lo llena todo, y se puede. Cuando la cosa es buena la gente no es tonta", ha insistido sobre el artista zaragozano.

¿Una colaboración con Alaska?

El Tenor Zapata coincide con Alaska en Por Fin, programa de Onda Cero de Jaime Cantizano, y se ha postulado para hacer una colaboración con ella: "A mí me encantaría".

Por último, José Manuel Zapata ha tenido que retarse en el juego de Eva Soriano y Nacho García de entonar con su talento algunas canciones surrealistas.