Bases legales para participar en la acción promocional 'Fast&Furious 9'

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid), en colaboración con UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN, S.L. (UNIVERSAL), con domicilio en Paseo de la Castellana 95, 9ª (28046 Madrid) lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrolla a través de la programación de Europa FM, la cual se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Aquellos que deseen participar en el presente concurso deberán:

i. Ser mayores de edad;

ii. Tener residencia legal en el territorio nacional;

iii. Rellenar el formulario de participación ubicado en la Web oficial de EuropaFM con todos los datos que sean requeridos y contestar a las preguntas planteadas en la Web;

iv. Aceptar las bases legales del concurso y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en su realización, tampoco los empleados de UNIPREX, UNIVERSAL o de sus empresas filiales, ni los familiares directos de éstos.

UNIPREX o UNIVERSAL podrán solicitar al ganador de cada uno de los premios que firme un formulario de aceptación del premio antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

2.- Duración.

La presente acción comenzará el próximo 1 de junio a las 08:00 horas (hora peninsular) y finalizará el 4 de junio de 2021 a las 18:00 horas (hora peninsular).

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

La emisora EUROPA FM publicará en la página web oficial de Europa FM cada día desde el 1 al 4 de junio de 2021, una serie de preguntas, previsiblemente 1 pregunta cada día desde el martes día 1 hasta el jueves día 3 y 2 preguntas el viernes día 4. Todas las preguntas estarán relacionadas con la saga FAST&FURIOUS.

Habrá un ganador por cada pregunta, hasta un total de 5 ganadores. El ganador de cada día será la persona que más rápido envíe una respuesta correcta a la pregunta. EUROPA FM elegirá un ganador y un suplente por día.

EUROPA FM se pondrá en contacto con los ganadores una vez finalizada la duración, previsiblemente en la semana posterior, a través de los datos de contacto facilitados por los participantes mediante el formulario y les dará un plazo para aceptar el Premio (completo y de manera indivisible). En caso de renuncia por parte del ganador, de no poder contactar con él o de no obtener una respuesta de éste, la participación de éste se considerará invalidada y EUROPA FM ofrecerá el Premio al suplente elegido, que será el segundo más rápido en enviar una respuesta correcta a la pregunta de ese día. En caso de no poder entregar tampoco el premio a esa persona por alguna de las circunstancias citadas anteriormente (renuncia al premio, no conseguir contactar o ausencia de respuesta

confirmando aceptación del premio), EUROPA FM se reserva el derecho a elegir otro suplente o de dejar el Premio desierto.

El ganador podrá renunciar al premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro. En caso de renuncia, UNIPREX se reserva el derecho a dejar desierto el Premio u ofrecérselo al otro finalista.

Los datos identificativos de los ganadores serán comunicados a UNIVERSAL y a la agencia de promociones denominada WAY TO BLUE para la gestión del premio.

Una vez finalizado el concurso y con antelación suficiente al día 17 de junio de 2021 UNIPREX o UNIVERSAL, en este último caso, bien directamente, bien a través de la Agencia WAY TO BLUE, se pondrán en contacto con el ganador para confirmar los detalles del Premio.

5.- Premios.

El Premio para cada uno de los 5 ganadores consiste en:

· 1 pack de regalos Fast&Furios (entrada doble Premier Madrid + camiseta + gorra + llavero).

La entrega del Premio será gestionada por UNIVERSAL o por su agencia WAY TO BLUE

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases. El Premio por lo tanto no incluirá ningún traslado, viaje ni alojamiento que el ganador necesitase para disfrutar del Premio.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de UNIVERSAL, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIPREX y UNIVERSAL quedarán relevados de cualquier responsabilidad.

NI UNIPREX ni UNIVERSAL se responsabilizan del uso del/los Premio(s) por parte de su ganador y/o acompañante, y no asumen responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir el ganador, participantes o terceros.

6.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo

solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7.- Comunicación de ganadores

Al participar en el presente concurso, los participantes consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación de su imagen/voz, nombre y demás datos facilitados, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para la participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa.

8.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Los datos facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en servicios o concursos, así como la gestión de premios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración de la iniciativa en la que hubiera participado el usuario, y los seis (6) meses posteriores a la finalización de la misma, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

Los datos personales facilitados por los usuarios se cederán a las empresas colaboradoras de Uniprex en la presente Promoción con el único fin de gestionar la participación y el premio.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Uniprex contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Uniprex como consecuencia de su prestación de servicios. Uniprex se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Uniprex; y suprimir o devolver los datos a Uniprex una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Uniprex tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a través de correo postal a la Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

9.- Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción mediante el envío de las respuestas a las preguntas el usuario acepta las presentes bases (que podrán ser consultadas en todo momento en la página web oficial de EuropaFM y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso, programas o sorteo en el que participa.

Asimismo da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad de residencia) en la página web y en Redes Sociales operadas por UNIPREX y/o UNIVERSAL en el caso de que resulte premiado en alguno de los concursos, sorteos y/o promociones, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.

UNIPREX se reserva el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

10.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se

someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.