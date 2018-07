¿Eres un gran fan de Star Wars? ¡Gana un fantástico LEGO de la saga con ¿Me Pones?!

Si además de ser un gran fan de Juanma Romero y de ¿ Me Pones ?, lo eres de la mítica saga de Star Wars , y te ha faltado tiempo para correr al cine a ver el Episodio VIII - Los últimos Jedi, ¡este es tu concurso! ¡Ya tenemos a los ganadores!

Concurso LEGO Star Wars Me Pones / europafm.com

Para llevarte uno de los magníficos sets de Star Wars que tenemos para ti en ¿Me Pones?, el LEGO Star Wars First Order Heavy Assault Walker y el LEGO Star Wars Bombardero de la Resistencia, solo tendréis que subir una foto a redes sociales en la que aparezca alguna referencia al programa ¿Me Pones? y a Europa FM + el HT #EnInviernoMePones si participas el sábado o #EnNochebuenaMePones, si participas el domingo. En Facebook recuerda que tu publicación debe estar marcada como "público" para que podamos verla.

El concurso se desarrollará durante este fin de semana del 23 al 24, y los ganadores se publicarán en la web de Europa FM. Las fotos más divertidas y/o originales, se llevarán uno de esos sets, valorados entre 130 y 150€.

¡Muéstranos tu mejor sonrisa y te haremos el mejor regalo de Navidad!

GANADORES:

A. Ruiz, de Dos Hermanas (Sevilla)

S. Morales, de Cabra (Córdoba )

C. Váquez, de Molins de Rei (Barcelona)

¡Enhorabuena!

Y recuerda de los sábados y domingos, tienes una cita con Juanma Romero en ¿Me Pones?, de 9 a 14h, en Europa FM. ¿Qué canción te gustaría escuchar?

👉 Consulta las Bases Legales