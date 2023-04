Consigue invitaciones para el showcase exclusivo de Bombai en Valencia

No hagas planes para el sábado 6 de mayo por la mañana porque tenemos una propuesta a la que no podrás decir que no. El grupo valenciano Bombai prepara un showcase exclusivo en Valencia y quiere invitar a los oyentes de Europa FM. Un planazo para el que las invitaciones están ya disponibles y que seguro no querrás perderte. ¡Apunta!

¿Cuándo y dónde es el showcase de Bombai?

Si te gusta el plan, sigue leyendo y quédate con todos los detalles de la cita de Europa FM con Bombai:

¿Cuándo es el showcase ? Sábado 6 de mayo

? ¿A qué hora empieza? A las 12:30 horas

¿A qué hora abren las puertas? A las 12:00 horas

¿Dónde es? En La Rambleta, en bulevar Sur esquina Calle Pío IX de Valencia

Dónde conseguir invitaciones para ver a Bombai

Ahora que tienes los datos, es hora de hacerte con tu invitación para este evento patrocinado por Lucía 1990 Novia y fiesta. ¡Las entradas están disponibles desde ya mismo!

¿Dónde recoger las invitaciones? En la tienda Lucía 1990 Novia y fiesta , situada en la calle En Sanz, nº 12 de Valencia

De Lunes a Sábado de 9:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas

¡Y no te olvides! Las invitaciones son individuales, tendrás que pedir varias para poder ir en grupo.