Diciembre llega con más música en directo. Europa FM despide el año de sus 30 con nuevas citas en su calendario.

Paula Koops se apunta a la fiesta y el viernes 4 de diciembre viaja a Palencia para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo. ¿Te apuntas?

📅 Viernes, 4 de diciembre

🕡 20:00 horas

📍Teatro Principal de Palencia

El Teatro Principal de Palencia será el escenario de la cita con la madrileña, que el 12 de febrero de 2027 lanzará su segundo álbum de estudio, Bar de los olvidados, del que ya tenemos los primeros adelantos.

"Bar de los olvidados es ese lugar al que vas a parar cuando alguien te olvida. Allí estamos todos los que alguna vez dejamos de ser importantes para alguien, los que seguimos queriendo a alguien que ya ha aprendido a vivir sin nosotros. El problema es que al Bar de los olvidados es muy fácil entrar… pero es casi imposible salir", escribió la cantante en redes para anunciar su lanzamiento.

Tu tercer cubata es uno de los temas del disco con el que Paula Koops saldrá de gira en 2027, aunque antes la parada es en Palencia y la cita, con los oyentes de Europa FM. ¿Te vienes? Apunta dónde y cómo conseguir invitaciones.

Consigue invitaciones para el showcase de Paula Koops

Si quieres sumarte a la cita, toma nota porque las invitaciones ya están disponibles y el evento está abierto para todos los públicos.

Acércate a SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO y recoge la tuya. La dirección es calle Colón 13, en Palencia, y el horario del establecimiento es de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Los sábados solo abre por las mañanas.

No te lo pienses mucho y corre a por tu invitación. Paula Koops te espera.