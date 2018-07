Europa FM te lleva al Festival Cruïlla Barcelona 2018

Los días 12, 13 y 14 de julio tendrá lugar una nueva edición de Cruilla Barcelona con un cartel compuesto con grandes nombres de la música entre los que destacan Pharrell Williams con su banda N.E.R.D., Jack White, de The White Stripes; Prophets Of Rage, el supergrupo formado por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill.

Para los amantes de la música electrónica encontramos en el line up artistas como Justice o Kygo; o si prefieres el hip hop tu banda es de The Roots.

En la parte media destacan Damian "jr. Gong" Marley, Ben Howard, los colombianos Bomba Estéreo o Chase & Status. Tampoco faltará una buena dosis de bandas nacionales entre las que encontramos a Izal, Lori Meyers, La Pegatina, Mi Capitán o Belako, entre muchos otros artistas.

No importa cuál sea tu gusto musical, Cruilla Barcelona presenta un amplio abanico de propuestas sin fronteras estilísticas, un festival heterogéneo dedicado a los amantes de la música en general.

Y para que disfrutes de la música sea cual sea tu estilo, en Europa FM.com regalamos abonos dobles para el festival.

Desde el lunes 28 de mayo al viernes 1 de junio regalamos un abono doble al día a través de nuestra cuenta de Instagram. ¡Visita nuestro perfil y descubre cómo puedes conseguir tu abono doble!

GANADORES: @irenesoler97, @fransalinas81, @gr.conrad, @jelencoco y @montjuibcn