Lola Índigo en la Alhambra y Cardi B con 'El burrito sabanero': Así pasan la Navidad los artistas

Es Navidad para todos, también para los artistas. Y muchos de ellos deciden compartir con sus seguidores cómo pasan estas fechas.

Cada uno elige en un playa, ya sea el tradicional de estar en casa con la familia o el de viajar a la otra parte del mundo para cumplir un sueño. Repasamos algunas navidades de los cantantes más reconocidos:

Pablo Alborán a la guitarra

El talento de Pablo Alborán también está presente estas fechas, y el artista no dudó en sacar la guitarra durante la cena de Nochebuena para tocar y cantar al son de las voces de los presentes, con mucho sentimiento y unión navideña.

Karol g en la playa

Por su parte, Karol G celebra estas fiestas desde un lugar paradisiaco. Ha compartido con sus seguidores una gran sesión de fotos en la playa, mostrando que la Navidad no es incompatible con un paraíso tropical.

María Becerra en Islandia

Hay personas que deciden cumplir un sueño en Navidad, y esa es María Becerra, quien ha pasado las fiestas en Islandia con su pareja: "Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro “país de las maravillas".

Justin Bieber, ¿viajando?

En una de sus enigmáticas publicaciones, Justin Bieber ha compartido un carrusel en el que, si bien aparece en una primera imagen el árbol de Navidad de un hogar, las otras dos muestran a su hijo Jack Blues con el gorro de Papá Noel andando en lo que parece un jet privado. ¿Habrá pasado Nochebuena en dos lugares distintos?

Selena Gomez recrea Wonderland

Selena Gomez hace un guiño a su gira Wonderland con un carrusel junto a su marido Benny Blanco en el que ambos aparecen en un paraíso de luces navideñas. Una manera muy festiva de celebrar las fiestas.

Lola Indigo en la Alhambra

Lola Índigo pasa Navidad en Granada, y no duda en visitar La Alhambra en estas fechas tan especiales. Así lo ha mostrado con un carrusel de imágenes en Instagram, donde presume de las vistas maravillosas de esta maravilla del mundo.

Laura Pausini con su familia

Laura Pausini es más tradicional y disfruta de la Navidad en casa, rodeada de su familia. Todos juntos celebran estas fiestas, al calor del hogar.

Rita Ora en la playa

Otra artista que pasa la navidad en la playa es Rita Ora, quien disfruta del mar y de los cocos: "Feliz Navidad a todo el mundo literalmente 🎄Soy muy afortunada de estar aquí, haciendo lo que me gusta y sintiéndome muy agradecida con todos y cada uno de vosotros".

Anitta, de lo más familiar

Muy orgullosa de su gran familia, Anitta se rodea de los suyos en estas fiestas, lo que comparte con sus fans por redes sociales.

Jennifer Lopez con pijamas a juego

JLo vuelve a cumplir la tradición de cada año con toda su familia vistiendo a juego unos pijamas navideños de lo más especiales para estas fechas. Así lo muestra la cantante y actriz en redes sociales.

Cardi B al son de Burrito Sabanero

Po otro lado, demostrando que es todo un clásico de la Navidad aunque no lo cante David Bisbal, Cardi B ha compartido un carrusel de imágenes de su hogar decorado por Navidad con El burrito sabanero de fondo.