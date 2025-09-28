La La Love You y Marlena hacen vibrar las Fiestas de La Mercè con Europa FM

La Avenida María Cristina de Barcelona se ha convertido este sábado 27 de septiembre en un escenario musical con el concierto de Europa FM en las Fiestas de la Mercè 2025, donde el público se ha entregado por completo a los espectáculos en directo de cuatro grandes bandas.

Después de un increíble arranque con los mejores éxitos pinchados por Uri Farré, Xavi Alfaro y Roger Freedom, los dos grupos locales Classe B y 31 FAM han hecho vibrar a los asistentes, cada uno en su estilo. El primero, con su estética ochentera y su fusión de pop, funk, disco y electro; el segundo, con su característica mezcla de pop, trap, rumba catalana, reguetón y sonidos urbanos.

Marlena ha continuado con el conciertazo con éxitos como RED FLAGS, con el que Ana Legazpi ha ejecutado su tradicional fusión con el público para cantar entre medias de sus fans. Además, el dúo ha querido sorprender a todos los asistentes al anunciar por sorpresa su primer concierto en el Sant Jordi Club, que tendrá lugar el 20 de marzo de 2026 con Europa FM como Radio Oficial.

La fiesta ha puesto su guinda con La La Love You, que han hecho sonar canciones como El principio de algo bueno o El fin del mundo por todas las calles de la capital catalana.