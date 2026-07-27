El año de MALMÓ 040: la banda ya prepara sus primeros conciertos en el Sant jordi Club de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid

Este año te espera lo mejor de MALMÖ 040. La banda celebra su crecimiento con grandes conciertos por delante, pero con un cierre de 2026 y una apertura de 2027 más apoteósicas que nunca: con Europa FM como radio oficial, Carlos, Víctor, Nacho, Joanet y Gonzalo harán sus primeros conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Pero antes de estas citas por delante les espera escenarios por toda España, donde tocar y vibrar junto a sus fans con sus grandes éxitos como Los de Siempre, Llévame a Casa, Cuando Éramos Felices sin saberlo y su último single veraniego Por ti por mí.

Conciertos en el Movistar Arena y el Sant Jordi Club

El ascenso imparable de Malmö 040 les ha llevado a anunciar sus primeros conciertos en el Movistar Arena de Madrid y en el Sant Jordi Club de Barcelona. Dos citas tan especiales para la banda, que tendrán lugar como cierre de año, el 14 de noviembre de 2026 en Sant Jordi Club y de bienvenida al 2027, el 19 de febrero en Movistar Arena.

Una celebración inolvidable de la que serán partícipes sus miles de seguidores, que vivirán también el ascenso de estos cinco amigos desde el colegio, que han demostrado con trabajo, esfuerzo y constancia que son una de las bandas de pop-rock español de mayor proyección en la escena musical nacional.

"Estamos muy emocionados. Para nosotros este momento es la satisfacción de casi diez años de trabajo constante, de ir paso a paso, creyendo en lo que hacemos incluso cuando todo era más pequeño y parecía más difícil. No lo vivimos como una meta ni como una consolidación, porque el grupo lleva tiempo sólido y asentado. Lo sentimos como una celebración de todo el camino recorrido", expresa el grupo.

Y añaden: "Nos hace especial ilusión porque no es algo que haya sucedido de repente. Hay muchísimo trabajo detrás: horas de ensayo, conciertos, decisiones complicadas y un equipo enorme empujando en la misma dirección. Eso es lo que más valoramos ahora mismo: mirar alrededor y ver a toda la gente que ha estado ahí desde el principio, dejándose la piel para que el proyecto creciera. No es solo cosa de los cinco que estamos encima del escenario; es algo colectivo".

"También sentimos una gratitud enorme hacia el público que nos ha acompañado todos estos años y que ha hecho posible que podamos dar pasos como este con naturalidad. Y sentimos orgullo, pero del que nace del esfuerzo compartido y del trabajo bien hecho durante mucho tiempo", comparten.

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Todas las fechas de Malmö 040 en 2026

Pese a este fin de gira a lo grande, el grupo continuará siendo fiel a los escenarios de festivales este verano, con multitud de fechas repartidas por las citas musicales más importantes:

27 de junio – Miranda de Ebro, Fortaleza Sound

3 de julio – La Solana, Oasis Sound

16 de julio – Asturias, Bombastic

18 de julio – Castro-Urdiales, Sonórica

24 de julio – Aragón Sonoro

25 de julio – Santander, Semana Grande

1 de agosto – Salinas, Real Club Náutico

5 de agosto – Aranda de Duero, Sonorama Ribera

12 de agosto – Donosti, Fiestas

13 de agosto – Costa Feira

14 de agosto – Sotogrande, Trocadero

15 de agosto – Jumilla (Murcia), Sonovin

21 de agosto – Playa Madre

4 de septiembre – Benavente (Zamora)

6 de septiembre – Barbastro

11 de septiembre – Granada Sound

19 de septiembre – Getxo, Dalecandela Fest

25 de septiembre – Córdoba, Axerquía

3 de octubre – Marbella, Marbepop

9 de octubre – Elche, Oasis Music Fest

10 de octubre – Zaragoza, Espacio City

14 de noviembre – Barcelona, Sant Jordi Club

19 de febrero – Movistar Arena

Así es MALMÖ 040

Emergiendo como una de las propuestas musicales más prometedoras de Barcelona, Malmö 040 se ha establecido firmemente en el panorama. Y es que los barceloneses han reinventado el pop-rock con su enfoque único y contemporáneo.

La historia de Malmö 040 comenzó a escribirse en 2018. Desde entonces, Carlos, Víctor, Nacho, Joanet y Gonzalo han seguido un camino musical que los llevó a la publicación de dos EPs, y al éxito con Matar la Pena. Con canciones como La Última Canción y Los Lugares Donde Irás, la banda ha seguido ganando reconocimiento, hasta finalmente presentar su primer álbum, Los Cobardes Viven Siempre.

En 2025 lanzaron su segundo álbum, Cuando Éramos Felices Sin Saberlo. Desde entonces, la banda ha colgado el cartel de entradas agotadas en todas las ciudades donde ha presentado el disco