¿Te vienes al showcase de Veintiuno en Logroño? Las invitaciones ya están disponible

¿Te vienes al showcase de Veintiuno en Logroño? Las invitaciones ya están disponibles | Europa FM

¡No te lo pienses mucho y corre ya a por tu invitación!

Veintiuno se une a la celebración 30 años de Europa FM e invita a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo el viernes 9 de octubre en Logroño. ¿Te apuntas?

La banda de Toledo se sube al escenario de las Bodegas Franco-Españolas para hacernos disfrutar en directo de los temas de su disco El último baile de Delirio y Equilibrio y de sus ya himnos Toscana o La vida moderna.

🗓️ Cuándo: viernes, 9 de octubre

📍 Dónde: Bodegas Franco-Españolas (Logroño)

🕒 A qué hora: 21:00 horas | apertura de puertas: 19:30 horas

Consigue tu invitación para Veintiuno en Logroño

El reparto de invitaciones para disfrutar de esta tarde de música y vino ya ha empezado así que no te lo pienses mucho porque están volando. Puedes recoger la tuya en cualquiera de los espacios patrocinadores del evento.