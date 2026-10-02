Viernes, 9 de octubre

¿Te vienes al showcase de Veintiuno en Logroño? Las invitaciones ya están disponible

¡No paramos de celebrar y el viernes 9 de octubre lo hacemos con Veintiuno en Logroño! Los de Toledo viajan con Europa FM para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo. ¿Te apuntas? Las invitaciones ya están disponibles.

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¿Te vienes al showcase de Veintiuno en Logroño? Las invitaciones ya están disponibles
¿Te vienes al showcase de Veintiuno en Logroño? Las invitaciones ya están disponibles | Europa FM

Europa FM

Madrid 02/10/2026 14:24

¡No te lo pienses mucho y corre ya a por tu invitación!

Veintiuno se une a la celebración 30 años de Europa FM e invita a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo el viernes 9 de octubre en Logroño. ¿Te apuntas?

La banda de Toledo se sube al escenario de las Bodegas Franco-Españolas para hacernos disfrutar en directo de los temas de su disco El último baile de Delirio y Equilibrio y de sus ya himnos Toscana o La vida moderna.

🗓️ Cuándo: viernes, 9 de octubre

📍 Dónde: Bodegas Franco-Españolas (Logroño)

🕒 A qué hora: 21:00 horas | apertura de puertas: 19:30 horas

Consigue tu invitación para Veintiuno en Logroño

El reparto de invitaciones para disfrutar de esta tarde de música y vino ya ha empezado así que no te lo pienses mucho porque están volando. Puedes recoger la tuya en cualquiera de los espacios patrocinadores del evento.

  • Eurocaja Rural
  • Renault Auto Urbión
  • Mi campus Residencias Universitarias
  • Plaza de Abastos Mercado de San Blas
  • Led Europa
  • Pinturas Matías Jadraque
  • Knet, Fibra y Móvil de La Rioja
  • Sombrerería Dulín