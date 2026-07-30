Qué se sabe de 'El cuatro', el nuevo disco de Pablo López: lista de canciones y fecha de estreno

Después de seis años sin publicar un álbum de estudio, Pablo López regresa con El cuatro, un trabajo que supone un punto de inflexión en su trayectoria y que el propio artista ha definido como el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Durante este tiempo, el malagueño no ha dejado de subirse a los escenarios, donde no ha dejado de demostrar el talento de sus directos, y donde ha dado alguna pincelada que otra de su nuevo disco, que verá la luz el 18 de septiembre. El músico es consciente de que sus seguidores llevaban años esperando nuevas canciones y muy pronto podrán disfrutar de esta nueva faceta del cantante.

Para amenizar un poquito más la espera de los fans recopilamos todo lo que se sabe sobre El cuatro, el quinto álbum de Pablo López:

Un disco que inaugura una nueva etapa

El cuatro presenta un nuevo camino artístico, ya desde el nombre, como confesó López en una entrevista para el medio Noticias de Navarra: "Ha pasado bastante tiempo desde el disco anterior. No hay ninguna crisis creativa, ni tampoco soy un flojo, ni tampoco me he aburguesado. Se llama El cuatro porque quizá es un homenaje a los cuatro discos anteriores".

"Es una tetralogía que, para mí, tiene un principio y un final clarísimo, y siento que mi próximo disco va a ser un nuevo comienzo", desveló el músico al citado medio. Asimismo reconocía que decidió esperar hasta tener un álbum con un concepto sólido y coherente: "Hasta que no tuviera algo que contar que se pudiera hilar y que tuviera un sentido, no quería hacerlo", aseguró en Noticias de Navarra.

Así será El cuatro

"Pablo López publica El Cuatro, su quinto álbum de estudio. Este trabajo consta de 10 canciones y una introducción, que representan una evolución natural del universo artístico de Pablo: un sonido emocional y muy personal, y con una mirada renovada y contemporánea. El piano sigue estando en el centro de la acción, pero el estilo de este álbum se mueve entre el pop español y la épica instrumental y vocal que caracteriza al artista, con el piano siempre en el centro de la acción. Este álbum marca un nuevo comienzo, después de seis años desde su último disco", describe la página oficial del artista sobre este nuevo proyecto.

Además, el propio López ha adelantado que quienes han escuchado las canciones en directo se sorprenderán al descubrir las versiones definitivas del álbum, que parece que será diferente a lo que cantará sobre el escenario.

Las canciones de El cuatro

Los tres últimos sencillos publicados por Pablo López han servido como carta de presentación del disco. Primero llegó El niño del espacio, después Esdrújula y, más recientemente se ha conocido Como soy.

El niño del espacio fue el primer sencillo de su próximo disco que da nombre a la gira de conciertos de este 2026. En esta composición, Pablo López fusiona sus dos instrumentos por excelencia: el piano y la guitarra. Y lo hace con un videoclip donde se amontonan las fachadas de edificios y que incluye una imagen muy poderosa, esa donde le da la espalda a un niño.

Esdrújula es el segundo adelanto y una de las canciones más íntimas del nuevo proyecto de Pablo López. Construida alrededor del piano, aunque con una producción más amplia y contemporánea, el artista utiliza el concepto gramatical de las palabras esdrújulas como metáfora de todo aquello que rompe la norma y resulta difícil de encajar. Así, la canción reflexiona sobre la identidad, la vulnerabilidad y la necesidad de aceptarse tal y como uno es.

Como soy es un tema de lo más especial que Pablo López no solo ha interpretado en conciertos de su gira, si no también en la final de La Voz Kids. En ella, el cantante apuesta por un ejercicio de honestidad y aceptación, reivindicando la importancia de mostrarse sin máscaras y de abrazar tanto las fortalezas como las imperfecciones. Todo ello con el piano como protagonista.

Cara A

1. Pero Sueño

2. Levanta

3. El Niño Del Espacio

4. Como Soy

5. El Calendario De Las Cruces

6. Si Te Pasa Algo

Cara B

1. Esdrújula

2. Casi Siempre

3. Me Voy A Escapar

4. Hibakusha

5. Sapiens

Sea como sea el proyecto, lo descubriremos definitivamente tras el verano, cuando El cuatro se convierta en el esperado sucesor de Unikornio: Once millones de versos después de ti, publicado en 2020.