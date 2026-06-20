Los artistas invitados al tercer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla: de Amaral a David Bisbal

Manuel Carrasco está rodeándose de amigos durante sus cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla, los cuales comparten un mismo hilo conductor bajo el nombre Salvaje desde la Raíz .

Manuel Carrasco está a un paso de convertirse en el primer artista español que convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente. Sus cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla están agrupados bajo el título Salvaje desde la Raíz, aunque cada uno tiene un repertorio de canciones diferente al estar focalizado en un álbum distinto.

Este viernes 19 de junio, Manuel Carrasco ha celebrado su tercer show en la capital andaluza, denominado Corazón Salvaje al estar centrado en su disco Corazón y flecha. Y, como en los dos conciertos anteriores, el cantante se ha rodeado de varios artistas invitados para sorprender al público.

Raule, Antoñito Molina y Alejandro Astola en el bloque acústico

Durante el momento acústico del show, Manuel Carrasco ha interpretado Coquito con Raule, Salitre con el gaditano Antoñito Molina y Uno x uno con el sevillano Alejandro Astola.

Amaral

Con la sinfónica de fondo, Manuel Carrasco ha dado la bienvenida a Eva Amaral y Juan Aguirre para entonar No dejes de soñar, uno de los grandes éxitos del andaluz. "Estoy muy emocionado porque esta canción la voy a compartir con uno de mis grupos favoritos. ¡Amaral! De alguna manera, se cumple un sueño", ha dicho al presentar al grupo.

David Bisbal

Hacia el final del concierto, Manuel Carrasco ha vuelto a sorprender al público con la aparición de David Bisbal, con el que ha interpretado La reina del baile.

Así, el de Huelva ha firmado este viernes su concierto con más invitados en una misma noche: cinco en total. En el primer show invitó a tres amigas —Pastora Soler, Vanesa Martín y La Mari de Chambao— y en el segundo a cuatro artistas —Dani Fernández, Siloé, Álvaro de Luna y Miguel Poveda—.

Ahora, los ojos están puestos en el cuarto y último concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja, que tiene lugar este sábado 20 de junio.