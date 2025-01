Qué es Grok, la IA de X que ya puedes instalar en tu móvil como una app independiente

La Inteligencia Artificial se apodera cada vez de más espacios que utilizamos en el día a día, y ahora ha llegado a la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Y es que Elon Musk se ha propuesto hacerle frente a OpenAI (la empresa tras ChatGPT) para liderar con esta nueva herramienta con su propia empresa, xAI.

Así, ya está disponible para los usuarios de todo el mundo de la red social la inteligencia artificial generativa Grok, un chartbot que busca competir directamente contra CharGPT. Te explicamos en qué consiste:

Responde preguntas, resuelve problemas y genera imágenes

Si todavía no estás familiarizado con Grok, quizás sus funcionalidades te sean útiles. Esta IA realiza distintas tareas, como responder preguntas y resolver problemas de todo tipo.

Poro otro lado, el chartbot también traduce idiomas de manera precisa, y analiza información con la que también puede crear resúmenes concisos.

Pero la mayor de sus cualidades es la de generar imágenes hiperrealistas de alta calidad en tan solo unos segundos, en formato imagen fija o en vídeo. De hecho, puede ser cualquier cosa, y los usuarios no han tardado en crear situaciones imposibles entre rostros reconocidos de la política, la cultura y el entretenimiento.

"Todavía queda trabajo por hacer, pero esta plataforma [Grok] ya es, con diferencia, la más transparente y la que busca la verdad (el listón no es demasiado alto, honestamente)", expresó Musk, quien se autodenomina defensor del código ético.

De hecho, Grok ya se puede conseguir como una app independiente. Hasta ahora era un apartado más de la plataforma X, pero ya es posible descargarla para dispositivos Apple, pero todavía no está disponible en España. De momento cuenta con bastantes limitaciones, ya que se encuentra en su fase beta, pero parece que irá a más y contará con todas sus funcionalidades.

Límites de uso

La versión premium cuenta sin límites de uso, mientras que la versión gratuita para todo el mundo solo puede generar un máximo de diez mensajes cada dos horas, y tres imágenes al día.

Pero en cuanto al contenido, no cuenta con restricciones, a diferencia de ChatGPT y otros chartbots similares, que no puede generar información incierta. Grok no tiene límites ni legales ni éticos. Por ello se encuentra contenido de todo tipo, como solo apto para adultos.

El magnate defiende que no debe haber ningún tema prohibido y se posiciona en contra de las empresas que limitan las funcionalidades de sus programas de IA.

Una herramienta polémica

Por todo ello han saltado las alarmas con Grok, ya que es una herramienta que puede crear con facilidad fake news y bulos que se expandan como la pólvora. Un ejemplo que amplía el debate sobre el uso y desarrollo de la IA para nuestro día a día.