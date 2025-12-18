Estas son las 18 canciones del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026está a la vuelta de la esquina y esta edición será más especial que nunca, no solo por la separación del concurso con Eurovisión, sino también por algunos cambios que se han anunciado para este año.

Las semifinales tendrán lugar el 10 y 12 de febrero, mientras que la final será el 14 de febrero. Las entradas estarán a la venta el 22, 23 y 24 de diciembre.

Además, por primera vez, el concurso se permitirá asistir a los ensayos finales el 26 de diciembre.

Pero antes de plantearte si asistirás o no en persona, mejor escucha a los 18 candidatos, de los cuales 12 llegarán a la final y competirán por la Sirenita de honor:

'Turista' de Asha

"Este tema nace con un equipo que proviene de países diferentes", ha especificado Asha tras una primera escucha de su canción, Turista. Esto mismo puede verse en la mezcla de idiomas que hace la artista en su tema nada más iniciar: francés, inglés, español, árabe...

Se trata de un tema pop suave que refleja la esencia de la cantante: "Soy una persona nómada, viajera, a la que le gustan las aventuras y vivir cosas nuevas".

'Dopamina', de Atyat

Atyat presenta Dopamina, un tema de pop urbanoque mezcla sonidos de diferentes culturas: "Nos va a dar esa fusión sobre dos culturas: mi madre y yo somos cordobesas y mi padre es egipcio, y está ahí esa mezcla".

Por momentos, podrás escuchar como el tema se acerca a los sonidos orientales, pero rápidamente vuelve al ritmo del pop con cierto toque de lo urbano.

'Bailándote' de Dani J

Bailándote es una propuesta de bachata y ritmo latinos que promete hacer a todos bailar, tal y como ha explicado Dani J: "La bachata es vida, y vengo a alegrarle la vida a la gente".

Sin duda, Dani J es el rey de la bachata y ha ido dejando su huella por todas partes del mundo. Pero ahora es el turno del Benidorm Fest para disfrutar con su música.

'Rakata' de DORA & Marlon Collins

Dora & Marlon Collins presentan la "macarra" de Rakata, un tema de ritmo urbano que empieza lento, pero va aumentando de intensidad según avanza.

De esta forma, los artistas juegan con los sonidos y la mezcla de estilos.

"Hemos llegado a esto por temperamento", ha explicado Marlon, mientras que Dora ha detallado que es "para bailarlo en tu cuarto". Además, el tema tiene coreografía "exigente" con tacones incluidos.

'Sobran Gilipollas' de Funambulista

Dani de Funambulistale canta a todos esos que dicen "cómo tenemos que comer y cuántos burpees tenemos que hacer", y lo hace a través de Sobran Gilipollas.

En este tema, la banda derrocha actitud haciendo una crítica a la sociedad actual, la meritocracia, las modas y la falsedad de las redes sociales.

'Velita' de Greg Taro

Greg Taro pone esa Velita por la esperanza en el amor y la vida, a ritmo de pop y una base electrónica. El tema es todo un canto hacia todas esas relaciones que nos cambiaron la vida pero acabaron y ahora nos dejan deseando que esa persona vuelva.

Además, el autor ha contado en la rueda de prensa de presentación que esta canción le surgió "en cuatro horas", lo que le hace estar muy contento.

"Agradecido con todo el trabajo que se está haciendo", ha expresado el artista, muy ilusionado con el Benidorm Fest.

'¿Qué vas a hacer?' de Izan Llunas

Los ritmos urbanos latinos llegan de la mano de Izan Llunas y su tema ¿Qué vas a hacer?, un tema con muchos agudos. "Es bastante difícil, requiere mucho vocalmente", ha contado el intérprete del tema.

"Todo ha surgido increíble y surgió bastante rápido, no tengo ninguna queja", ha explicado del proceso creativo de su canción para el Benidorm Fest.

'Los ojos no mienten' de Kenneth

Los ojos no mienten de Kenneth invita a bailar y a disfrutar a ritmo de sonidos urbanos y poperos. "Venimos a poner temperatura en el Benidorm Fest", ha compartido el artista con su candidatura.

Y es que la canción explica cómo "los ojos hablan más que las palabras", y ello lo refleja en el tema, que exige también mucho baile.

'El amor te da miedo' de Kitai

"Apelamos mucho en esta canción que hace falta amor en este mundo, que no debe dar miedo", ha expresado la banda de rock.

Además, ven el Benidorm Fest como una oportunidad muy bonita "para aprender" y extender su música desde la pantalla.

'No volveré a llorar' de KU Minerva

Con una base electrónica de lo más potente, KU Minerva se presenta al Benidorm Fest con No volveré a llorar, un tema con mucho significado para la autora: "me lleva a una nueva etapa, a resurgir, a expandirme...".

La autora está segura de que el certamen musical será "una experiencia" que no olvidará jamás.

'Bomba de amor' de Luna Ki

Luna Ki vuelve a lo grande con su canción Bomba de amor, la cual busca representar una "expansión de amor que surge cuando tratas con amor a todo el mundo".

El tema invita a bailar y refleja la cara oculta de su autora al ritmo de pop, con ritmos latinos siempre presentes en la base instrumental.

'Las damas y el vagabundo' de María León y Julia Medina

El dúo femenino le canta a "dos mujeres que se unen en contra de un hombre que las ha traicionado", con cierta referencia también a la industria musical, que tiende a separar.

'Tócame' de Mayo

A ritmo de pop electrónico, Mayo se presenta con Tócame al Benidorm Fest. El tema es toda una declaración de intenciones: "Es ceder a la fantasía de estar enamorado y vivir intensamente el amor".

El artista pretende "expresar también corporalmente" con esta canción, por lo que es probable que veamos una propuesta.

En el videoclip del tema recién lanzado, podemos ver una gran cantidad de sensualidad, por lo que es de esperar que se repita esta estética en el festival.

'Mi mitad' de Mikel Herzog Jr.

Mi mitad es una balada de lo más potente. "Es la primera exposición artística introspectiva que hago y estoy muy feliz", ha contado el artista. Esta canción cuenta "esa dualidad que tenemos las personas" y que a veces "somos nosotros mismos nuestro enemigo".

'Despierto amándote' de Miranda! & Bailamamá

Esta fusión trae una canción pegadiza con varios agudos. "Estoy muy contento de estar aquí con Miranda! y después de 16 años con Barry Brava, que continúa, pero nos estamos dando un descanso", ha explicado Óscar.

"Es un lenguaje internacional" a ritmo de los 80, "muy afín al pop español", tal y como ha descrito el grupo argentino en videollamada.

'Mataora' de Rosalinda Galán

Rosalinda Galán llega con una propuesta con mucha personalidad a través de Mataora. Se trata de un pasodoble eléctrico, tal y como ha contado la artista: "Esta canción le pone voz propia a esa femme fatal que se ha juzgado siempre desde la mirada masculina".

'Tú no me quieres' de The Quinquis

The Quinquis le habla a un "despecho muy lúcido" en Tú no me quieres, un tema que mezcla la raíz flamenca con la música británica: "Se saca la garra y está cantado desde ahí". Con un estilo propio, el grupo "explora cosas nuevas" y sobre todo "qué ha quedado del barrio" que se pueda proyectar en el Benidorm Fest.

'T amaré' de TONY GROX & LUCYCALYS

El dúo se ha juntado en el estudio para presentar T amaré en el Benidorm Fest. Lucía es la benjamina de la edición, y juntos los músicos defienden que el tema aporta "frescura y buen rollo".