Descalificaciones, amenazas, renuncias: las polémicas que salpican la final de Eurovisión 2024

La tensión es máxima en Malmö, sede de Eurovisión 2024, y los cambios y las protestas no dejan de sucederse a solo unas de que arranque la final del certamen.

El representante de Países Bajos descalificado, la cantante de Irlanda amenazando a la organización, la renuncia de la portavoz Noruega y las múltiples quejas por la presencia de Israel en el certamen son algunos de los focos que marcan la celebración de la Gran Final del certamen.

Países Bajos, descalificado por la UER

El representante de Países Bajos Joost Klein es uno de los primeros que se convirtió en noticia en este día de la final. El joven de 26 años se ha quedado fuera después de ser descalificado por la UER, que anunció su decisión pasado el mediodía tras vetar su participación en el Jury Show de la Gran Final celebrado el viernes 10 de mayo.

La organización del festival tomó esta medida después de que el cantante fuese denunciado ante la Policía por "una integrante del equipo de producción" tras un incidente que tuvo lugar después de la semifinal del jueves 9 de mayo. La UER habló de "comportamiento inapropiado" del cantante y reafirmó su compromiso con "proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal".

"Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del Concurso. En vista de ello, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera contrario a las normas del concurso", apuntó en su comunicado.

La respuesta de la cadena holandesa

Desde la cadena pública de Países Bajos, la AVOTROS han emitido un comunicado con lo sucedido con Joost Klein: "Tras el ensayo, Joost fue grabado por una trabajadora. Él pidió que no se grabara y continuó. Klein se dirigió a la cámara, pero no lo tocó".

Consideran desproporcionada la decisión de eliminar al concursante de Eurovisión.

Una renuncia desde Noruega

A esta noticia se sumó la renuncia de la cantante noruega Alessandra, quinta en Eurovisión 2023, que a solo unas horas de la final decidió dimitir de su puesto como portavoz del país en la ronda de votaciones.

"Esta noche iba a anunciar las puntuaciones de Noruega durante la final de Eurovisión. A pesar de que estoy agradecida de que se me diese la oportunidad de hacerlo, he tomado la decisión de retirarme. El leimotiv 'United by music' ['Unidos por la música'] es la razón por la que yo hago música: unir a las personas. Pero ahora mismo, esas palabras son sólo palabras vacías (...) Se está produciendo un genocidio y os pido que por favor abráis los ojos, que abráis vuestro corazón. Dejad que el amor os guíe hacia la verdad, está justo en frente de vosotros. Libertad para Palestina”, dijo la artista que tomó esta decisión para protestar por la participación de Israel en el certamen.

Los puntos los dará en su lugar Ingvild Helljesen, una de la presentadoras de la televisión pública Noruega.

Las amenazas de la cantante irlandesa

A esta marejada se sumó después la cantante irlandesa Bambie Thug, quien fue censurada en la primera semifinal por su maquillaje con mensajes a favor de Palestina.

La joven, una de las favoritas de la edición, decidió no presentarse al Family Show del sábado y ha amenazado a la UER con no acudir a la final si sus peticiones no son aceptadas.

"Hay asuntos que requieren que la EBU tome una decisión", dijo la cantante refiriéndose a las valoraciones que los comentaristas de la KAN hicieron sobre su participación en la primera semifinal. Según esta, violan las reglas de Eurovisión y no se debería permitir que Israel participase en la competición.

El mensaje político del representante de Francia

Mientras esto está pasando, las manifestaciones se suceden por la calle y las quejas se dan también en el escenario del Malmö Arena.

“Necesitamos unirnos con la música, pero con paz”, dijo el representante de Francia, el cantante de origen argelino Slimane, en medio de su ensayo de este sábado 11 de mayo.

El intérprete de Mon Amour paró en seco para compartir un mensaje con el público. “Cuando era niño soñaba con la música, soñaba con este sueño de ser cantante para cantar la paz […] Necesitamos estar unidos por la música, sí, pero con amor y paz”.

¡Con un panorama así está claro que cualquier coa puede pasar en esta final!