Eurovisión estrena nuevo logo de cara a la edición de 2026

El auge del que ha disfrutado durante los últimos años el festival de Eurovisión ha hecho que la organización haya decidido dar pasos con los que actualizar el formato. Una tarea ardua para un concurso que ha estado rodeado de clasicismo durante décadas, pero que ha sabido encontrar nuevas formas de fidelizar a los eurofans.

De cara a la edición de 2026, cuando la Unión Europea de Radiodifusión celebrará la 70ª edición de Eurovisión en Austria en el mes de mayo tras la victoria de JJ en la cita de Basilea 2025 con Wasted Love, se ha presentado el nuevo logo oficial que lucirá el festival.

Un nuevo emblema que da una vuelta de tuerca al actual, ya que se han basado en la caligrafía que ha lucido el logo desde 2004, con un nuevo diseño del logo en el que se mantiene el corazón central que lo protagoniza.

Además, se ha creado un nuevo elemento que reflejará el hito de todas las ediciones del festival. "El Corazón Camaleón consigue incorporar 70 capas, una por cada año de #Eurovision y va a ser capaz de absorber influencias culturales, música y movimiento", como ha indicado la organización a través de su perfil oficial de X.

Además, también han introducido otros cambios en la tipografía, como han especificado en el hilo publicado en la red social. "El logotipo también se ha renovado con una "E" cursiva simplificada, la tipografía "Singing Sans" personalizada y el icónico corazón de Eurovisión como elemento central. La renovación de la marca mantiene el inconfundible corazón del Festival de la Canción de Eurovisión, que late con más fuerza que nunca", explican.