Cómo funcionan las votaciones en Eurovisión

El reparto de puntos de Eurovisión es sin duda uno de los momentos más emocionantes de las noches eurovisivas. Millones de espectadores se concentran ante el televisor para vivirlo en directo y descubrir los candidatos que pasan a la final y quién se lleva el ansiado micrófono de cristal.

La emoción es máxima en las semifinales —martes 13 y jueves 15 de mayo— y aumenta aún más en la gran final —sábado 17 de mayo— cuando se descubra el nombre del ganador. En este caso, al sucesor de Nemo, que se alzó con la victoria en 2024 con la canción con The Code.

Pero ¿cómo funciona el sistema de votaciones? ¿Es igual en las semifinales y en la final? ¿Quién puede votar en cada gala? Resolvemos estas dudas y repasamos el funcionamiento de cada ceremonia.

Televoto en las semifinales

En noviembre de 2022, la organización de Eurovisión anunció una importante novedad en el sistema de votación de las semifinales de 2023 y años sucesivos: se eliminó la valoración de los jurados profesionales en estas fases. De este modo, el pase a la final depende solamente del televoto.

En las primera noche de Eurovisión solo pueden emitir su votos los espectadores de los países que compiten en esa semifinales —15 en total— y los de los países invitados —España, Italia y Suiza—. En la segunda pasa lo mismo con los 16 países que compiten y los tres invitados —Alemania, Francia y Gran Bretaña—.

Los diez ganadores de cada semifinal, que pasan a ser finalistas, se anuncian de manera aleatoria. De este modo, es imposible saber cuál de las 10 propuestas ganadores ha convencido más a los eurofans y, por tanto, se evita que se condicione el resultado de cara a la final.

Voto de público y de jurado profesional en la final

El proceso es distinto en la final. La gran noche de Eurovisión se utiliza un sistema de votaciones mixto, que se adoptó en 2009 y que audita una empresa externa. Así, la puntuación final depende un 50% del jurado profesional y el otro 50%, del público.

Además, las votaciones del jurado profesional y del público se hacen por separado desde 2016. Esto se traduce en que aumentan los votos en la clasificación final. La puntuación máxima que un participante puede recibir de un país son 24 puntos, 12 del jurado profesional y 12 del público.

Esta nueva modalidad añade más emoción porque los criterios del público y del jurado pueden ser muy diferentes a la hora de elegir la canción ganadora. Lo vivimos en Eurovisión 2022 cuando Ucrania se alzó ganadora con 631 puntos, de los cuales 439 vinieron del televoto. El jurado le dio la máxima puntuación a Sam Ryder, representante de Reino Unido con la canción SPACE MAN.

A todo esto hay que sumar que en 2023 se incorporó otro cambio al sistema de votaciones de Eurovisión y, desde ese año, en la final también pueden votar los telespectadores que residan en un país que no participa en Eurovisión. Ese es el motivo que lleva a los candidatos españoles a hacer campaña en Latinoamérica, ya sea con actuaciones como Blanca Paloma en los Premios Platino 2024 o la entrevista de Melody en la edición en español de Billboard.

Quién forma el jurado profesional

Según las normas del festival, el jurado profesional de cada país está formado por cinco profesionales ligados al mundo de la música, la escenografía, la coreografía y de la radio.

Los especialistas que forman el jurado pueden empezar su proceso de votación después de ver el segundo ensayo general que tiene lugar el día anterior, el viernes 16 de mayo.

El jurado de cada país —este año son 37 los que participan— otorgará 12 puntos a la actuación que más le haya gustado y después elegirán a quién conceder 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. En ningún caso pueden votar al representante de su país.

Así funciona el televoto en Eurovisión

Con el voto del público pasa como con el del jurado profesional: no puede ir al propio país desde el que se vota.

Estas puntuaciones, en cada ncandidato, se reparten entre los 10 países que más apoyo han recibido por parte del público, concediendo 12 puntos al más votado y 1 punto al que menos.

Se puede televotar a través de una llamada de teléfono, de un SMS o de la app oficial de Eurovisión. Las líneas se abren cuando finalizan las actuaciones y solo puede votarse 20 veces desde el mismo terminal.

El momento de leer los resultados

Terminadas las votaciones, llega el momento de conocer el reparto de votos. Primero se conoce el dictamen del jurado. Es el el portavoz de cada país —Chanel en el caso de España— el encargado de anunciar a quién otorga los 12 votos, mientras el marcador suma el resto.

A continuación se conocen las puntuaciones del televoto, según el orden de clasificación tras el voto del jurado. Esto es, el país que menos votos ha recibido es el primero en sumar los votos del público.

Con este sistema, las elecciones de los diferentes jurados no son concluyentes de nada pues, como explicamos anteriormente, los criterios del público y de los profesionales a la hora de elegir sus favoritas en la mayoría de los casos no coinciden, así que a los seguidores del festival no les queda más remedio que concentrarse ante el televisor hasta el último minuto.