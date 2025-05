Cómo votar en Eurovisión 2025: los números de cada país para el televoto

Eurovisión necesita los votos de los espectadores para desvelar a sus ganadores. Para establecer los resultados del festival europeo, el jurado otorga el 50 % de las puntuaciones y el televoto el otro 50 %. Este segundo es el que depende de la audiencia global que vea la final del Festival de la Canción de Eurovisión este sábado 17 de mayo.

Cómo votar en España

El periodo de votación comienza desde "unos minutos después de que comience el espectáculo en directo" y terminará alrededor de las 00:08. Se puede votar a través de:

Aplicación oficial de Eurovisión . Disponible para dispositivos iOS, Android y Windows. A través de la app, puedes votar por tus canciones favoritas durante la retransmisión en directo. Además, recibirás un video de agradecimiento del artista que elijas.

La web www.esc.vote . Accede a la página oficial durante la gala para emitir tus votos. Esta opción está disponible tanto para países participantes como no participantes.

. Accede a la página oficial durante la gala para emitir tus votos. Esta opción está disponible tanto para países participantes como no participantes. Llamada telefónica . Marca el número 905 81 00 XX, donde XX corresponde al código de la canción que deseas votar (por ejemplo, 01, 02, 03…). El coste de la llamada es de 1,45 euros y la lista completa de números está al final de este artículo.

SMS. Envía un mensaje con el código del país que elijas favorito al número 27734. Cada SMS tiene un coste de 1,09 euros.

Cómo votar a Melody

Desde España no es posible votar por nuestra propia representante: "La regla es que no se puede votar la canción que representa a su propio país, asegurando la imparcialidad y una competencia justa", asegura el festival. Sin embargo, el resto de países en Eurovisión sí pueden intentar hacer ganadora a Melody (06).

Además, los países no vinculados a Eurovisión también tienen la oportunidad de votar. Estos se agrupan en una categoría denominada Rest Of The World —Resto Del Mundo— y pueden votar a través de la aplicación del festival y de la página web www.esc.vote (a 0,99 euros el voto).

Los números de cada país