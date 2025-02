Expertos explican el fallo de Melody en el Benidorm Fest 2025: "Esto le pasa a otro y es un desastre"

Te interesa Los mejores memes de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025

"Si la veis, se nota mucho el fallo técnico". Dos expertos, creadores del proyecto Realizadores en paro, explican qué ocurrió exactamente durante la última parte de la actuación de Melody en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025, cuando la artista no pudo dar correctamente una nota alta por un error técnico previo.

Ese momento de su espectáculo, que no impidió que la cantante pasara a la final del festival de este sábado 1 de febrero con Esa diva, se viralizó rápidamente en redes sociales por la visible incomodidad que sufrió Melody. En un momento de su actuación, el sonido dejó de escucharse completamente durante un segundo en televisión, y al parecer la artista también dejó de escucharse a través de sus auriculares in-ear.

Después, la propia Melody habló sobre lo sucedido: "No hay que hacer más dramas de la cuenta. Estamos en vivo y en directo, pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que llevo muchos años de carrera y lo voy a decir con toda el amor y humildad, y todo el cariño que le tengo a mi profesión. Ustedes saben que yo canto. [...] ¿Que se ha ido? ¿Que no ha funcionado? No pasa nada. [...] Ha sido complicado, pero sabemos que en directo eso puede pasar. Pero voy a decir algo, el sábado vuelvo nuevamente y no me va a impedir volver a darlo todo", dijo la artista.

Expertos añaden detalles sobre el "grito" de Melody

Los creadores de Realizadores en paro explican en un vídeo la reacción de Melody tras el fallo técnico. Para interpretar la nota alta, la artista se puso de cuclillas y se puso la mano izquierda en la cara. "Lo que hace es cantar hacia abajo, se hace como una bola", explican los expertos. Con esa postura, el objetivo de Melody sería taparse para oírse mejor por los auriculares y encontrar el tono de voz correcto.

Al agacharse, Melody recupera parcialmente el tono de voz correcto al agacharse. "Es la forma de que si sigue cantando, la resonancia va a ella misma y puede lograr [escucharse] un poco. Si está hacia adelante, no hay forma de que se pueda escuchar. Se está rebotando el sonido de su voz con ella misma, eso es lo que está haciendo", explican los expertos.

Así, los realizadores aseguran que esa forma de actuar demuestra que Melody tiene mucha experiencia cantando en directo: "Esto le pasa a cualquier otro y es el desastre total. Ahí es donde se notan las tablas y los años encima de un escenario".