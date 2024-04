José Pablo Polo se alía con Megara para Eurovisión 2024, al igual que hizo con Blanca Paloma en 2023

La edición de Eurovisión 2024 en la ciudad sueca de Malmö será una de las que más acento español tenga desde que se comenzó a celebrar el certamen en 1956.

Además de la representación española por parte de Nebulossa y su canción Zorra, cuya fiesta de despedida ya ha demostrado que el dúo alicantino se ha convertido en todo un fenómeno de masas, hay que sumar la participación de los madrileños Megara, que participarán por San Marino, que ha aumentado su equipo con el productor José Pablo Polo y el escenógrafo Javier Pageo.

Ha sido el mismo Polo quien ha anunciado su colaboración con los rockeros de cara a Eurovisión. “Estoy en las redes de Megara, que me he colado sin que ellos lo sepan. Para contaros una gran noticia que tenía muchas ganas de contar y es que he tenido el honor de producir la nueva versión de 11:11”, ha explicado el emocionado productor.

“Para mi es un honor. Lo he disfrutado muchísimo haciendo esta versión de este pedazo de temazo”, ha declarado sobre el proyecto, que se mantendrá en secreto hasta la participación de Megara en la segunda semifinal del día 9 de mayo, en la que competirán para conseguir un puesto en la Gran Final del día 11.

Una nueva interpretación del tema con el que el grupo consiguió ser el vencedor del festival Una Voce Per San Marino, en el que competían con otros 128 participantes. “Espero que os guste este trabajo que hemos hecho conjuntamente con estos cambios que introduce la canción”, ha anticipado Polo.

Cabe destacar que no es la primera vez que el productor madrileño participa en Eurovisión, ya que fue el compositor detrás de EAEA, la canción con la que Blanca Paloma representó a España en la pasada edición de Eurovisión 2023.

Su relación con la alicantina nació a través de un casting para la obra de danza Acciones sencillas hace más de tres años y, desde entonces, sus carreras han seguido ligadas también en los nuevos proyectos de Blanca Paloma.

Además, el escenógrafo Javie Pageo, responsable artístico de formatos como La Voz, se hará cargo de la escenografía de Megara sobre el escenario del escenario del Malmö Arena, introduciendo algunos cambios de la puesta en escena con respecto a su actuación en Una Voce per San Marino.

Sin duda, los artistas españoles se harán en el festival europeo de la canción.