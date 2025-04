Melody explica la polémica con sus bailarines para Eurovisión: "Esto es importante comentarlo"

La polémica es inseparable de Eurovisión, y este 2025 no iba a ser una excepción. De momento, uno de los temas más conflictivos sobre el festival ha sido el cambio de bailarines. El miércoles 12 de marzo, la delegación española del festival europeo anunció su cuerpo de baile con cinco profesionales, tres de ellos distintos a los que eligió Melody para el Benidorm Fest.

Daniel Arango, Jesús Bolivar y Hrisio Busarov fueron los bailarines afectados por esta decisión, quienes no llegarán a competir en Eurovisión a pesar de haber ganado el certamen nacional junto a la artista con Esa Diva. "Sé que la vida nos pone pruebas, pero no podemos derrumbarnos ni perder la pasión por lo que nos hace sentir vivos cada día: el baile. A veces, las cosas no salen como queremos, y duele, pero así es la vida. Lo importante es levantarnos y seguir adelante", comentó Bolivar.

En su lugar, el equipo ha elegido un nuevo cuerpo de baile mixto formado por tres hombres y dos mujeres. Por un largo, están Marc Montojo e Iván Matías Urquiaga, quienes ya actuaron con Melody en el Benidorm Fest. Por otro lado, las nuevas incorporaciones son: Álex Bullón —que también firmará la coreografía junto a Mónica Peña—, Vicky Gómez —bailarina y coreógrafa conocida por Operación Triunfo— y Ana Acosta.

"No es solo nuestra candidatura"

Al conocerse la noticia, los tres bailarines afectados se pronunciaron públicamente, lamentando la decisión y apoyando al nuevo equipo. Ahora, Melody ha concedido una entrevista a GQ donde ha hablado del tema para aclarar lo sucedido.

"Creo que esto es importante comentarlo", empieza diciendo. "Nosotros hicimos una propuesta para el Benidorm Fest, pero, una vez que pasamos a Eurovisión, no es solo nuestra candidatura, sino también de RTVE. Por tanto, ya entra en juego otro equipo que también toma decisiones sobre qué cosas se tienen que ver, modificar y ajustar".

Con sus palabras, Melody determina que la elección del nuevo cuerpo de baile no dependió de ella, sino de RTVE. "Habrá cambios en la puesta en escena, por supuesto, vamos a hacer algo muy potente, porque yo estaré ahí detrás para que mi esencia no se pierda. En el caso de los bailarines, han querido enfocarlo en un elenco mixto, no solo de chicos, para que todo el público se sienta identificado", explica.

¿Qué pasa con el helicóptero?

Otro de los asuntos tratados en la entrevista es el mítico movimiento de pelo que Melody realizó en el Benidorm Fest: el helicóptero. Preguntada por si lo hará en Eurovisión o no, dice: "Yo, personalmente, estoy muy a favor de aquellos sellos que son propios de un artista y que lo hacen diferente, que le dan personalidad. Quizá no gusta a todo el mundo, pero yo lucho por ese tipo de cosas".

Así, la artista de Dos Hermanas deja claro que no tiene la última palabra sobre lo que ocurrirá en la final de Eurovisión del 17 de mayo, sino que depende de un equipo amplio del que forman parte ella y muchos otros profesionales.