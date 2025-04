Melody, tajante sobre el odio y las críticas a 'Esa Diva': "No voy a cambiar"

Melody está en todas partes. Al menos es la sensación que hay en el ambiente desde que se coronó ganadora del Benidorm Fest con Esa Diva, la canción que representará a España en Eurovisión el próximo 17 de mayo.

Entrevistas, ruedas de prensa, eventos, conciertos... Melody presume de Esa Diva y se siente orgullosa de que todo el trabajo realizado durante años esté dando sus frutos. Mientras, pule los ensayos para la nueva puesta en escena, en la que todavía no se conoce si habrá columpio y peineta.

Estos dos elementos, que simbolizan la identidad de la artista de Dos Hermanas, fueron los que llevaron a muchos seguidores y eurofans a comentar que su propuesta era demasiado barroca. De la canción, aseguraban que tenía demasiados clichés, como las guitarras y las castañuelas, que se pulieron más tarde con una nueva producción, más limpia y adaptada al público europeo.

"Hago mi trabajo con todo el amor y respeto del mundo"

Pero a la cantante esas críticas no le suponen un quebradero de cabeza. Así lo cuenta en una entrevista con GQ, donde ha hecho hincapié en que los comentarios de odio no llevan a ningún lado. "No se le puede gustar a todo el mundo ni querer gustarle a todo el mundo, porque ningún artista es capaz de eso. Yo creo muchísimo en el poder de las palabras y respeto muchísimo las críticas constructivas, pero cuando se habla para destruir, es porque esa persona tiene un problema consigo misma. Yo hago mi trabajo con todo el amor y el respeto del mundo, con mi personalidad y con mi forma de sentir", dice la artista, que posa para la revista con varios looks para una charla con F. Javier Girela.

Lo que para muchos es su gran atractivo para otros es un exceso. Por ejemplo, el movimiento estilo molinillo que hizo con el pelo en la coreografía de la gran final del Benidorm, un homenaje a sí misma y a su propio meme viral."No voy a cambiar por esas personas que sientan controversia por mi forma de cantar o cuando hago mi meneo del pelo, porque no voy a dejar de ser yo. Estoy aquí por ser como soy como artista, y me honra mucho defender mi tierra y mis sellos. Definitivamente, yo creo que hay clichés que son una maravilla, igual que hay otros que no lo son, y cada uno tiene que ser como quiera ser. Y quien me quiere, me quiere por como soy", zanja.