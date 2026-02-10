Primera semifinal Benidorm Fest 2026: quién canta, a qué hora empieza, cuánto dura y orden de actuaciones

El Palau de l'illa de Benidorm se engalana este martes 10 de febrero para acoger la primera semifinal del Benidorm Fest.

El certamen organizado inicialmente para elegir al representante de España en Eurovisión, y que este año se presenta como una gran fiesta de la música para su participantes, llega a esta quinta edición con 18 candidatos que podrán llevarse 150.000 euros en metálico. Es la primera vez en la historia del festival que los artistas compiten por un premio así.

En esta ocasión además, los participantes optan a otros dos premios más en forma de viaje, uno a Miami y otro a Estocolmo, ambos para grabar su single en un prestigioso estudio de música.

Este martes sus presentadores Javier Ambrossi, Inés Hernand, Jesús Vázquez y Lalachús reciben sobre el escenario a nueve candidatos aunque solo seis pasará a la final del sábado 14 de febrero.

Si quieres seguir la gala y no perderte detalle, apunta todo lo que tienes que saber.

¿A qué hora empieza la primera semifinal del Benidorm Fest y cuánto dura?

Como todos los años, las semifinales del Benidorm Fest se celebran en horario tardío.

La primera gala, que podrán seguirse en las distintas plataformas de RTVE, arranca a las 22:55 horas y está previsto que termine a las 01:15 horas. Esto quiere decir que durará 2 horas y 20 minutos.

Quiénes participan en la primera semifinal y el orden de actuación

Nueva candidatos participan en la primera del Benidorm Fest y seis pasarán a la final. Se subirán la escenario en este orden:

¿Quiénes son los artistas invitados en la primera gala?

También en la primera noche del Benidorm Fest habrá artistas invitados. Fangoria y Paloma San Basilio acompañarán a los artistas en esta cita.

El grupo liderado por Alaska, presentadora de la primera edición del Benidorm Fest, se encargará de abrir la gala (antes de la actuación de KITAI) y Paloma San Basilio, quien representó a España en Eurovisión 1985, cantará una vez que lo haya hecho Kenneth y arranque el momento de las votaciones.

¿Quién vota en las semifinales del Benidorm Fest?

En la elección de los seis participantes que pasen a la final del Benidorm Fest participan dos jurados, el profesional y el formado por el público.

Del primero, compuesto por ocho profesionales de la industria musical —Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría— depende el 50% de la votación final que reciba cada participante.

En el caso del segundo es distinto ya que está compuesto por la opinión del público, de la que depende el 25% de los votos, y del jurado demoscópico, que determina el otro 25% del voto final.

El público en general puede votar de distintas maneras: a través de los SMS y llamadas telefónicas de pago y de forma gratuita mediante la app de RTVE Play.