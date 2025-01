Por qué Celine van Heel no ha dado entrevistas antes de actuar en el Benidorm Fest

Celine Van Heel y su canción La casa es el gran misterio del Benidorm Fest 2025.

La concursante presenta una salsa, pero desde que se conociera la canción, la artista ha hablado muy poco de su candidatura para representar a España en Eurovisión.

Pero, ¿por qué su participación es la más misteriosa? Porque a diferencia del resto de candidatos, la artista que actuará en la segunda semifinal de la preselección eurovisiva ha decidido no adelantar ningún detalle de lo que podremos ver sobre el escenario.

La artista no ha compartido nada en redes sociales, apenas ha cantado en directo en alguna intervención y mucho menos se conoce algo sobre la puesta en escena con la que luchará por un pase a la gran Final del sábado 1 de febrero.

Pero no solo eso: Van Heel no ha estrenado ningún videoclip de La casa, y la portada del single es solamente una fotografía suya a modo de retrato, sin ningún elemento que pueda adelantar algo respecto a lo que representará en el Palau d'Esports L'illa de Benidorm.

Todo este misterio aumenta si tenemos en cuenta que La casa es el primer single de la artista, por lo que no nos podemos hacer una idea de cómo defenderá el tema con toda una puesta en escena sobre el escenario.

¿Por qué no ha concedido entrevistas estos meses?

Estas últimas semanas se ha hablado de la candidatura de Celine Van Heel como una de las posibles grandes sorpresas de la edición, puesto que el modus operandi de la cantante habría sido no mostrar nada y mantener el misterio.

Sin embargo, ya en Benidorm, la cantante ha contestado a los medios, y precisamente ha hablado de por qué no ha hecho ninguna entrevista todo este tiempo. Concretamente, cuando Fórmula TV le preguntaba sobre esa estrategia no aparecer, Celine lo explicaba: "Es una estrategia misteriosa".

No obstante, acabó sincerándose sobre la razón de no aparecer demasiado: "La primera rueda de prensa que tuvimos empecé a dar muchas entrevistas y luego me veía y no me gusta cómo hablo, pero aquí en Benidorm sí que voy a hablar".

"Soy una tía supersimpática, no creáis que soy arrogante", aclaraba la intérprete de La casa. A su vez, el autor de su canción, Alfred García, ha salido en su defensa: "Celine es más de actuar".

Sobre ese "halo de misterio", la cantante ha expresado que está siendo natural: "Va también con mi estilo, por lo general. No me gusta estar tampoco publicando demasiado, desvelando cualquier cosa que pueda... No sé. No quiero bailar, quiero que se vea todo el día de la actuación".

Lo que se sabe de La Casa

"La casa es una historia real, mi historia personal, una relación que tuve, y sobre todo es una canción que rinde homenaje a las mujeres que se han sentido atrapadas en una casa, en una relación", adelantó Celine Van Heel sobre su tema en una de las pocas entrevistas que ha dado, para RNE.

"Ella tiene un par de ovarios por hacerlo tan bien", ha defendido, por su parte, Alfred García sobre Celine, ya en Benidorm.

¿Qué nos tendrá preparado Celine Van Heel con La casa?