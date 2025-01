Por qué Mawot canta en italiano en el Benidorm Fest

Mawot va a por todas en el Benidorm Fest con Raggio Di Sole, un tema que mezcla el español y en el italiano con el que Roberto Comins (nombre real del concursante) busca hacerse con un billete para representar a nuestro país en Eurovisión.

De hecho, el veterano artista ya cuenta con cierta experiencia en la ciudad alicantina: en 2001 fue uno de los participantes del conocido Festival de Benidorm. Y ahora marca la diferencia, al menos, con un tema que mezcla dos idiomas, y uno de ellos no es el inglés.

El artista visitó el podcast de Malbert La Red Room y habló tanto de la temática de la canción como de su propia letra. De hecho, todos los elementos del tema coinciden en lo mismo: su niño interior.

"Tiene tres portadas: una simboliza el sol, la otra simboliza la parte oscura, la luna, y la tercera es una espiral donde se mezclan ambas. Todo eso tiene que ver con el videoclip y con el niño interior, que es de lo que habla la canción, que proyecta sus sueños y juego con ello", detalló Roberto Comins.

Precisamente por ese concepto la canción está en dos idiomas, tal y como ha dejado claro Mawot: "Igual que juego con el italiano y el español, para darle ese punto".

A ello el influencer le ha preguntado por el uso del italiano, y sobre si cree que es un éxito de cara a Eurovisión. Roberto, que sabe que es muy original usando dicha lengua en su tema, está convencido de ello: "¿Por qué no? ¿No nos gustan las canciones italianas? A nivel de base está permitido que se utilicen otras lenguas, y yo hago uso de ello, y ya está. Igual que se mete el inglés".

Pese jugar con dos idiomas, también defiende a los concursantes que solo utilizan el castellano: "Es lícito aquel que diga que toda su canción sea en español".

¿Por qué ha escogido concretamente el italiano?

En cuanto a por qué Mawot ha escogido la lengua italiana en concreto, todo tiene que ver su propia vida y con nuestro mar en común, y así se lo explcó a Malbert: "Tú eres de Barcelona, yo soy de Castellón y todo eso es zona de Mediterráneo, y creo que el italiano, el catalán y el valenciano tienen muchísimo parecido en dicción".

Por otro lado, también viene de su infancia: "El punto dos es que mis padres escuchaban música italiana cuando yo era pequeñito, aunque yo no tengo ni puñetera idea. Lo he incorporado porque en boca queda bien, no parece muy fake".

Así, todo se resume en su propio gusto, pues 2necesitaba dos idiomas": "El inglés me parecía muy brusco y hay canciones en las que queda como el puñetero culo. El valenciano no lo iba a poner, aunque posiblemente habría quedado chulo. Y el italiano, porque la línea melódica de la canción es como una balada italiana".

Asi es la letra de 'Raggio Di Sole'

[Intro]

Oscura belleza

Avanzas despacio

Tus sombras inventan

Lugares extraños

Criatura mutante

Que viajas en sueños

Al tiempo le dices que no

Que no, que no

[Estribillo]

Come un raggio di sole

Innamorato di te te

Come la musica che mi fá

Volare e impazzire

[Verso]

Como un rayo de luna

Que nos abraza a los dos

Condenados en órbitas

Alrededor de un sol

Será, será, será, será

Lo que quiera el destino

Y será mi voz la que dirá

Ti amo così tanto

Non sará quеsta velocitá

Voglio accarezzarti

Ti divora la vita

È semprе una spirale

[Estribillo]

Come un raggio di sole

Innamorato di te, te

Como la música que te hará

Volar y enloquecer

[Puente]

Como un rayo de luna

Que nos abraza a los dos

Condenados en órbitas

Alrededor de un sol

Seh, seh seh

Será, será, será, será

Que el tiempo nos arrastrará

Ti batero, ti batero

Ti amo così tanto

[Estribillo]

Come un raggio di sole

Innamorato di te

Come la musica che mi fá

Volare e impazzire

[Outro]

Seh, seh seh

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será

Come un raggio

Come un raggio di sole