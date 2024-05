Qué significa la bandera que coló Nemo en la final de Eurovisión 2024

Te interesa Así ha quedado la clasificación final de Eurovisión 2024

Nemo entró con dos banderas en el escenario del Malmö Arena y arrancó su participación en la final de Eurovisión 2024 con un reivindicativo mensaje.

El cantante de Suiza, que finalmente se alzó ganador con la canción The Code, lució el emblema de su país —con la característica cruz blanca sobre fondo rojo— y otro con los colores amarillo, blanco, morado y negro.

La bandera que coló en la final es la bandera no binaria, colectivo al que pertenece Nemo como contó en una entrevista con el medio de comunicación suizo SonntagsZeitung en noviembre de 2023. Nemo apuntó que le gustaría que se refiriesen a él por su nombre de pila y que no usasen pronombres en las entrevistas en alemán. Para los eventos internacionales, pidió el uso del pronombre inglés They, de género neutral.

Nemo no tuvo permiso de la organización para entrar con dos banderas, como contó en la rueda de prensa posterior a la final.

"He tenido que colar mi bandera del género no binario porque Eurovision me ha dicho que no podía sacarla", dijo mostrando su confianza en que Eurovisión dé un giro y no se repitan este tipo de prohibiciones.

Qué significan los colores de la bandera binaria

La bandera binaria es un diseño de Kye Rowan, que la hizo en 2014 cuando tenía 17 años. Fue una forma de mostrar su apoyo a las personas no binarias que se sentían mal representadas por la bandera genderqueer.

El emblema consta de cuatro colores —amarillo, blanco, morado y negro—, cada uno con un significado

El amarillo simboliza el género fuera del binario.

simboliza el género fuera del binario. El blanco es una mezcla de todos los colores y representa a quienes tienen muchos o todos los géneros.

es una mezcla de todos los colores y representa a quienes tienen muchos o todos los géneros. El púrpura representa a quienes se sienten tanto hombres como mujeres binarios, o con fluidez entre ellos.

representa a quienes se sienten tanto hombres como mujeres binarios, o con fluidez entre ellos. Y el negro es para la comunidad agénero, sin sexualidad ni color.

Nemo es el primer ganador de Eurovisión que se identifica como no binario, esto quiere decir que no encajs dentro del modo binario de entender el género. No se siente ni como hombre ni como mujer, y entiende el género como algo mucho más diverso.