Nemo rompe en pedazos el micrófono de cristal mientras celebra su victoria en Eurovisión

La emoción te juega a veces malas pasadas y en momentos de euforia se sufren inesperados tropiezos.

Así le pasó a Nemo, el cantante de Suiza ganador de Eurovisión 2024, al celebrar la victoria con el público del Malmö Arena. El joven de 25 años, que se alzó con el premio con la canción The Code, se arrodilló sobre el escenario y levantó el micrófono de cristal, sobre el que después se apoyó inocentemente para incorporarse y que acabó haciendo añicos.

Fue justo al final de la gala y el vídeo se ha convertido en uno de los virales de la gala. Hay imágenes desde todas las perspectivas posibles para que no haya duda de lo ocurrido con el premio.

Y, por si fuera poco, también hay fotos en las que se ve a Nemo con un fragmento del premio en la mano y otro justo a su lado en el suelo.

El mensaje de Nemo a la organización

Con tantas imágenes y tantas perspectivas, resulta imposible tener dudas sobre el tropiezo. Aunque, si había alguna, el joven acabó con ellas en la rueda de prensa posterior a la final.

Nemo contó el incidente ante los medios y aprovechó que la UER le había dado un micrófono de reemplazo para lanzar un mensaje sobre la necesidad de renovar la organización.

"He roto el código [Nemo se declaró no binario en 2023] he roto el trofeo… Si mi trofeo se puede arreglar, creo que Eurovision se puede arreglar también", dijo el cantante tras la gala.

Nemo se alzó con la victoria en Eurovisión 2024 con su canción The Code, que obtuvo 591 puntos, 365 de jurado profesional y 226 puntos de televoto. El segundo de la noche fue el croata Baby Lasagna y el tercer puesto lo conquistaron las representantes de Ucrania Alyona Alyona & Jerry Heil.