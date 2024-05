Quién es Nemo, el artista no binario que representa a Suiza en Eurovisión con la canción 'The code'

Nemo se ha coronado ganador de Eurovisión con un total de 591 puntos. Croacia ha quedado en segundo lugar con 547 y Ucrania en tercera posición con 453 puntos.

Suiza ha conseguido llevarse el micrófono de cristal de Eurovisión en dos ocasiones. En 1956 logró su primera victoria con la artista Lys Assia y su propuesta Refrain y en 1988 lo hizo Celine Dion con la canción Ne partez pas sans moi. Casi 40 años después, el país centroeuropeo tiene una oportunidad real de vencer de nuevo.

El responsable es Nemo Mettler, un joven que con 25 años es de los favoritos para suceder a Loreen. El artista fue escogido de manera interna por la cadena pública suiza y su propuesta, The code, ha enamorado a los eurofans por haber combinado estilos musicales tan distintos como la lírica, el rap y el drum amb bass.

El mensaje de la canción es la búsqueda de uno mismo, inspirado en las propias experiencias de Nemo. En 2023, hizo pública su identidad de género ―es no binario― y en la letra del tema podemos apreciar cómo se pregunta quién es: 'Si solo hay ceros y unos, ¿a dónde pertenezco? Si no encajo ni en los ceros ni en los unos, ¿dónde está mi lugar?'.

Nemo Mettler nació en 1999 en la localidad de Biel y desde muy pequeño dejó claro que la música era su pasión, por lo que aprendió a tocar el violín, la batería y el piano. Con solo 18 años ya había ganado cinco premios Swiss Awards.

Saltó a la fama en 2016 tras participar en el evento de rap Virus Bounce Cypher. Desde entonces, ha lanzado un álbum Whatever feels right (2022), un proyecto con fuerte inspiración en el hip-hop. El joven de 25 años ha ido evolucionando y su música se ha ido orientándose a la búsqueda de uno mismo, la salud mental o la identidad de género.

En 2023, estrenó The body, una emotiva canción que recogía sus pensamientos sobre ser no binario y ha permitido ayudar a los fans suyos que se encuentren en la misma situación que él.

El artista participó en la edición de 2021 de Masked Singer Suiza como Erizo y quedó en quinta posición interpretando temazos como Paparazzi de Lady Gaga o Kiwi de Harry Styles.

Letra en castellano de 'The code'

Bienvenido al programa

Que todo el mundo sepa

Se acabó el juego

Voy a romper las cadenas

Será mejor que te abroches el cinturón

Serviré otra copa

Esta es mi boheme

Así que bébetelo amigo

Uhhh Uhhh

Esta historia es mi verdad

Yo, yo fui al infierno y volvi

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los ammonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Déjame contarte un cuento sobre la vida ‘

Sobre lo bueno y lo malo

mejor agárrate fuerte

Quién decide qué está mal y qué está bien

Todo es equilibrio todo es luz

Tengo tantas cosas en la cabeza

Y he estado despierto toda la noche

Estoy tan emocionado Estoy tan emocionado

Es más grande que yo, estoy tan emocionado

Uhhhh

No me importa lo que pase

Uhhhh

Let me feel that burning fright

Uhhhh

Esta historia es mi verdad

Yo, yo fui al infierno y volví

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los ammonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

En algún lugar entre el 0 y el 1

Ahí es donde encontré mi reino

Mi corazón late como un…

En algún lugar entre el 0 y el 1

Ahí es donde encontré mi reino

Mi corazón late como un tambor

Uhhhh…

I, I went to hell and back

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los amonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh