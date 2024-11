Benidorm Fest 2025: conoce a los 16 artistas que participarán en la preselección de España para Eurovisión

La cuenta atrás ha comenzado.

Benidorm Fest se encamina hacia su cuarta edición, que tendrá lugar el próximo mes de enero con dos Semifinales que se celebrarán el 28 y 30 de enero, mientras que la Gran final será el sábado, 1 de febrero. Las fechas llevan programas un tiempo, pero hasta ahora no se conocían los nombres de los artistas que competirían por conseguir el micrófono de bronce, ese galardón que automáticamente te convierte en el representante de España en Eurovisión. Este año, el certamen eurovisivo se celebra en Basilea (Suiza) próximo 11 de mayo tras la victoria de Nemo. Las canciones que llevará cada artista se conocerán, como en ediciones anteriores, a finales del mes de diciembre.

Del nuevo Benidorm Fest, la mítica preselección que ya ganó Julio Iglesias en el año 1968 con el tema La vida sigue igual, han salido los últimos tres representantes españoles.

Chanel y su Slomo, que consiguieron un merecidísimo tercer puesto en Turín 2022, Blanca Paloma y la nana folclórica EAEA, que quedaron en decimoséptima posición en Liverpool, y Nebulossa y su reivindicativo y vanguardista Zorra, que se llevaron el puesto 22 en Malmö.

Este martes 12 de noviembre se ha anunciado en una rueda de prensa los nombres de los 16 artistas que participarán en la cuarta edición del Benidorm Fest, que suma una iniciativa solidaria. Todos los beneficios de la venta de entradas serán destinados a los afectados por la DANA en Valencia.

Los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2025 y sus canciones

Carla Frigo - Bésame

"Es una canción sensual, fina, elegante y explosiva", ha dicho Carla Frigo, que se considera muy eurofán y acumula 252 mil seguidores en Instagram.

Celine Van Heel - La Casa

Hispanoholandesa. Se presenta al Benidorm Fest para ser "una revolución" y llevar la música latina a todo el mundo. "Es mi primera canción y esto de la música está empezando ahora para mí. La canción va del mal de amor y mi liberación como mujer", asegura.

Chica Sobresalto - Mala Feminista

Artista, cantante y compositora desde que tiene uso de razón. La extriunfita y excolaboradora de Cuerpos especiales llega a Benidorm con mucho respeto. "Quería mandar una canción que estuviera al nivel y estoy muy contenta. A las mujeres se nos exige mucho y la canción habla de eso. Espero estar a la altura".

Chica Sobresalto en Cuerpos Especiales | Europa FM

Daniela Blasco - Uh Na Na

Bailarina, cantante e influencer. Se ha formado en academias de España y Estados Unidos. Incluso ha acompañado a Justin Bieber sobre el escenario. "Espero disfrutar al máximo, inspirarme mucho y darlo todo", apunta la artista, que asegura que su canción es muy "bailable y explosiva".

David Alfonso - Amor Barato

Desde Tenerife y con más de dos décadas dedicadas a la música. Su canción "mezcla estilos".

DeTeresa - La Pena

Compositora madrileña y amante de fusionar géneros. "Espero aprender un montón, y la canción habla de la pena, una cosa por lo que la gente pasa en las relaciones amorosas. Es algo que tenemos todos en común. La canción la he producido solo yo", afirma DeTeresa.

Hen-ry Semler - No lo ves

Nació en Estados Unidos, pero se ha criado en Barcelona. "La canción habla de cuando esa persona que querías ya no te ve", cuenta el artista, que espera ser ante todo fiel a sí mismo. "Soy sensible y me encanta tocar en directo", añadía.

J Kbello - VIP

Natural de Cádiz, al artista le costó morderse la lengua con su candidatura. "La canción habla de amor a primera vista, vamos a bailar e intentar que todo sea una fiesta", cuenta frente a María Eizaguirre.

K!ngdom - Me gustas tú

La banda, formada por Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis, se ha convertido en una de las revelaciones más destacadas en el pop electrónico desde 2019. Sus sintetizadores tienen una energía capaz de captar a quien los escucha. "Es una canción que el público no se va a poder sacar de la cabeza", explican.

Kuve - Loca por ti

Nacida en Madrid, su pasión por la música le ha llevado a recorrer diferentes festivales. Apuesta por la mezcla del pop y la electrónica. "La canción habla de amor, pero amor verdadero, del necesario", explica la artista, que el año pasado se quedó a las puertas del Benidorm Fest.

La Chispa - Hartita de llorar

De Chiclana, Cádiz, Claudia La Chispa reinterpreta el flamenco desde una perspectiva actual. Con 17 años su talento la llevó a hacer coros para Rosalía. "La canción te lleva por un lado interno, es un viaje personal, cada uno lo puede interpretar como lo sienta", dice sobre su canción.

Lucas Bum - Te escribo en el cielo

Fusiona el art pop con el vanguardismo electrónico. En su juventud era jinete profesional y en 2023 debutó con su primer álbum. "Es una canción que hice para mi madre, que falleció hace un año, cuando pienso en ella me emociono mucho", cuenta el artista, con los ojos iluminados.

Mawot - Rayo di Solé

Decidió retirarse de la primera línea para trabajar en la sombra, pero ahora vuelve a los focos. Mawot está feliz, radiante, ya participó en el antiguo festival de Benidorm 2001, donde coincidió con Barei. "La canción habla del niño interior que todos llevamos dentro", señala.

Mel Ömana - I'm a Queen

Melodía es su nombre real y eso no es una casualidad. Lleva la música en la sangre. "Cuando te ves aquí, miras atrás y piensas que todo. La canción se llama 'soy una reina' porque creo que todos tenemos una reina dentro", cuenta.

Melody - Esa Diva

Lleva 25 años sobre los escenarios y el hitazo Soy una rumbera la lanzó al estrellato cuando solo era una niña. Se pensó durante mucho tiempo si presentarse o no al Benidorm Fest, pero tal y como ha comentado, "en la vida el momento perfecto nunca existe, a veces hay que lanzarse". En el último año, ha sido madre y eso la impulsa para seguir currándoselo en esta profesión. "Creo que le debo una a toda la gente que me sigue desde que empecé en el 2001", asegura.

Sonia y Selena - Reinas

Un conjunto icónico de mujeres que, después de alcanzar el éxito en 2000 con temas como Yo Quiero Bailar, vuelven a la palestra con una apuesta arriesgada. "Todo el mundo nos invitaba a volver y ha sido un regalazo", contaban sobre este reencuentro.