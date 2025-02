Quién es Kuve, la artista indie apadrinada por Nacho Cano que ha cantado con Arde Bogotá

No partía como favorita en ninguna quiniela y fue la primera en actuar —con el lastre que muchas veces supone—, pero dio la sorpresa y Kuve es una de las finalistas del Benidorm Fest. Una bailable canción de pop electrónico titulada Loca Xti, un poderoso dominio vocal y una puesta en escena que es un derroche de brilli-brilli, color y acrobacias han sido los efectivos ingredientes para que la murciana de un paso más en el camino a Eurovisión.

Pero esta no es la primera vez que Maryan Frutos intenta hacerse con el micrófono de bronce del concurso de la ciudad alicantina: en 2024 también se presentó, pero no llegó a pasar a las semifinales. Lejos de desistir de la idea, lo ha vuelto a intentar y esta vez puede salirle bien: “Quien la sigue, la consigue”.

De la Puerta del Sol al Sonorama

Kuve es una de las candidatas al Benidorm Fest 2025 con una de las trayectorias musicales más consolidadas. Tiene 37 años y, como ella misma cuenta, se subió a un escenario con solo 13 años. Tiene cinco discos, dos de ellos autoeditados.

Fue en 2009 cuando Maryan Frutos, licenciada en magisterio, llegó a Madrid persiguiendo su sueño de ser cantante. En la plaza de los Cubos conoció al guitarrista Carlos Otero y formaron KUVE, un “grupo joven de pop rock con aires electrónicos inspirados en la música de los 80”. En 2012 lanzaron su primer LP, Regresión.

Tiempo después Maryan continuó el proyecto en solitario y en 2016 lanzó 3.0, un disco que salió gracias a un proyecto de crowdfunding. Y con el tercero de sus álbumes, que lanzó en 2019, Castillos de fuego, se hizo hueco en el circuito de la música indie nacional. Ese trabajo estuvo nominado a Mejor álbum en los Premios de la Música Región de Murcia y le supuso formar parte del cartel de los festivales más importantes, incluyendo el Sonorama Ribera, donde cantó junto a Nacho CanoAire, y al que ha vuelto varias veces después porque es su escenario preferido.

“Llevo muchos años yendo al grandísimo @sonoramaribera, año sí y año también, tocara o no. Es uno de los festivales que más momentos de gozadera máxima me ha dado y este año no podré estar por allí por un motivo profesional maravilloso, así que disfrutad de mi querida Aranda por mí. Si me permitís un consejo, id a ver a las bandas emergentes en escenarios pequeños”, posteaba este pasado mes de agosto lamentando no poder estar en Aranda de Duero esos días.

De la mano del músico y excomponente de Mecano fue protagonista de “uno de los momentos más emocionantes” de su vida que la llevó hasta el salón de millones de personas: cantar el 31 de diciembre de 2020, en plena pandemia, Un año más desde la Puerta del Sol de Madrid. “Eso fue brutal. Algo que no voy a olvidar, que queda para mí, que es la historia de la música… Una Puerta del Sol vacía, yo cantando con Nacho Cano… Buah, que contara conmigo para algo así tan importante, con tanta responsabilidad”, recordaba en una entrevista de esa actuación que fue retransmitida en directo en muchas televisiones autonómicas.

Pero no solo de Mecano ha vivido Kuve: Xoel López, Mikel Izal o Arde Bogotá han sido otros de los músicos con los que la murciana ha compartido escenario.

Mujeres que la inspiran

Su último disco, No drama, salió en 2023 y, entre conciertos y presentaciones, el 8 de marzo de 2024, el Día de la Mujer, Kuve comenzó una serie de covers de canciones de cantantes mujeres a las que admira y que fueron muy bien recibidas por sus seguidores. Así versionó La llorona de Chavela Vargas o Como una ola de Rocío Jurado.

Precisamente, su versión del tema de Mari Trini Yo no soy esa forma parte del documental Yo soy Mari Trini, una de sus artistas de referencia. También rindió homenaje a María Jiménez en el programa Lazos de sangre cantando Se acabó. Además, participó en el capítulo del programa Un país para escucharlo, presentado por Ariel Rot, dedicado a Murcia. Después, formó parte de la gira de Un país para escucharlo que pusieron en marcha Ariel Rot y Kiko Veneno.