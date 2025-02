Quién es Daniela Blasco, la bailarina de Justin Bieber que grabó un videoclip con Barei y que gusta a Sebastián Yatra

Es la benjamina en esta edición del Benidorm Fest —solo tiene 19 años– y reina de las redes sociales: la mallorquina tiene más de dos millones doscientos mil seguidores en TikTok y ochocientos mil en su perfil Instagram, que lleva activo desde 2016.

En esos primeros post en los que Daniela Blasco era aún una niña, ya daba claras pistas de que el baile iba a ser su vida. Por aquel entonces ya entrenaba a las órdenes del coreógrafo de danza urbana Sebastián Linares y con el grupo de niños bailarines Kidz on the Block participó en numerosos concursos que, además ser protagonistas del videoclip de la canción de BareiI don't need to be you, se proclamaron campeones de España Urban Display en 2016 y se clasificaron para la final del campeonato mundial celebrado en Los Ángeles.

Ese mismo año, Daniela vivió uno de los más emocionantes momentos de su carrera cuando fue elegida para formar parte del cuerpo de baile en los conciertos que Justin Bieber dio en Madrid el 23 de noviembre. "Tengo 11 años y mañana va a ser un día inolvidable en mi vida. Bailar en el concierto de Justin Bieber en Madrid… Es algo alucinante y me siento superafortunada. ¡Ni en mis mejores sueños!”, posteaba el día anterior en Instagram.

La bailarina más viral que dio el salto al canto

La mallorquina nunca se ha separado del que ha sido su mentor, su profesor Sebastián Linares, aunque también ha completado fuera de nuestro país su formación y se trasladó a Los Ángeles para estudiar danza en una de las escuelas más prestigiosas.

En 2020, su talento fue reconocido con una nominación como Artista española favorita en los premios Nickelodeon España, pero por aquel entonces solo bailaba.

Convertida en una destacada bailarina —y esporádicamente también profesora de baile—, aprovechó el tirón de las redes sociales para ganar popularidad y sus perfectas coreografías —con golpes de melena incluidos— se fueron haciendo virales. Sebastián Yatra y Omar Montes han sido algunos de los artistas que las han replicado o compartido.

“Hace cinco años le dije a mi madre que me quería apuntar a clases de canto porque quería aprender a cantar porque es algo que desde muy pequeña siento que tengo dentro. Como al año, mi equipo actual se fijó en mí y me ofrecieron la oportunidad de sacar mi propia música”, explicaba la candidata al Benidorm Fest en una entrevista. En 2023 lanzó su primer tema, Sin mí, una canción de ritmos muy urbanos producida, entre otros, por Manu Guix, el que fuera subdirector de la Academia de OT. Después llegaron Gatas, Noche de perreo, Modo avión y Mi mamá en colaboración con KD One.

En los últimos meses, antes de conocerse su participación en el concurso que elegirá la candidatura que representará a España en Eurovisión, también versionó algunas de las canciones más escuchadas para delirio de sus seguidores. Su cover de Die with a smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, tiene más de 18.000 me gusta, incluido el de Sergio Ramos.

¿La nueva mami, la reina, la dura?

Fue en noviembre cuando se anunció que Daniela Blasco era una de las 16 candidatas del Benidorm Fest 2025 con Uh Nana, una propuesta que muchos han comparado con la triunfal SloMo de Chanel, por la canción, la coreografía y la actitud.

“No me molesta, lo veo como un honor. Ella hizo un show impresionante, que me comparen me parece increíble y es muy positivo. Aunque siento que son dos performances diferentes, el mío es más urbano y tienen muchas diferencias”, manifestaba la artista sobre estos comentarios.

“Queríamos crear algo que no solo se escuchara, sino que también se viera. Desde el principio, diseñamos una pieza pensada para televisión, combinando música, coreografía y escenografía para dejar al público boquiabierto", afirmaba la artista. Y el vaticinio se cumplió y la canción fue una de las seleccionadas para la final.

A pocas horas para la gran final donde actúa en primer lugar, la cantante asegura que se siente “en una burbuja”. Una burbuja que puede que no explote este sábado pues en casi todas las encuestas aparece entre las preferidas para ganar el micrófono de bronce y poner rumbo a Basilea, donde se celebrará en mayo el festival de Eurovisión. Dato que además avala que su actuación sea la más vista, con 386.000 reproducciones en YouTube.