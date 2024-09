Los guiños de Nebulossa a Karol G y Shakira en 'Cotilleo', su primera canción desde Eurovisión

Te interesa Shakira se sincera como nunca en una carta: de su relación a distancia con Piqué al pacto por sus hijos

Nebulossa, el dúo formado por la pareja María 'Mery' Bas y Mark Dasousa, vuelve con nueva música después de representar a España en Eurovisión 2024 tras vencer en el Benidorm Fest. Menor fortuna tuvo en el festival europeo, donde quedó en la posición 22.

Ahora, la agrupación musical estrena su nuevo sencillo, Cotilleo, donde Mery señala las numerosas críticas que ha recibido desde su salto a la fama. Y todo, al ritmo de una producción muy similar a la de su propuesta para Eurovisión, Zorra.

Durante la canción, la vocalista responde a quienes dicen que no vale nada ("Que en medio año no se acordará nadie de mí"), que es demasiado mayor ("Que solo soy una Barbie de geriátrico") o que no se posiciona políticamente ("Que mi discurso es plano").

Pero la composición de Cotilleo va mucho más allá, ya que Nebulossa hace frente a todas sus críticas a través del empoderamiento femenino, el mismo que defendía en Zorra: "Yo soy quien gobierna / Yo soy la que baila / Yo soy la más zorra / Yo soy la que soy", canta en el puente de la nueva canción.

Los guiños de Nebulossa a Karol G y Shakira

Nabulossa abraza a otras mujeres icónicas de la industria musical en un claro mensaje de sororidad. Así, Mery referencia a Shakira con uno de los versos de Cotilleo. "Porque yo soy quien factura", canta en referencia a la colaboración de la colombiana con Bizarrap, donde criticó a Piqué alegando que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Del mismo modo, Nebulossa menciona a otro referente latino: Karol G, también conocida como La Bichota. Este apodo, según explicó la propia artista, viene de bichote, que "es como una persona líder del narcotráfico en Puerto Rico". "Bichota viene siendo lo mismo, pero en mujer", así que la colombiana se reapropió del término con el objetivo de "cambiarle la connotación para que sea algo de poder y fuerza".

Así, Nebulossa se hace cargo de esta reinterpretación de la palabra masculina en Cotilleo, donde canta: "Yo soy la bichota".

Letra completa de 'Cotilleo', de Nebulossa

No sé por qué pero me pone contenta

Que hables a mis espaldas ya no me afecta

Soy muy consciente que pa' ti soy la diana perfecta

Sé lo que piensas, pero ya no me renta (no)

Entrar en un vaivén de desavenencias (no)

Por un injusto comentario

Un cotilleo de mierda

------

Tengo tan claro quién soy

Tengo tan claro quién soy

------

Ve y métete donde te quepa el cotilleo

Cotilleo baby, donde te quepa

Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo cotilleo

------

Que voy de diva

Que ahora ya no saludo (Cotilleo)

Que en medio año no se acordará nadie de mí (Cotilleo)

Que disto mucho en realidad

De cada foto que subo

(Coti-cotilleo)

Que mi discurso es plano

Y cero mediático

Que solo soy una Barbie de geriátrico

No tengo edad, visto fatal

Vivo en un mundo fantástico (coti-cotilleo)

------

Tengo tan claro quién soy

Tengo tan claro quién soy

------

Ve y métete donde te quepa

El cotilleo cotilleo baby, donde te quepa

Ve y métete donde te quepa

El cotilleo cotilleo baby, donde te quepa

Se ve que te falta un poquito de amor

Se ve que te sobra muchito rencor

Ve y métete donde te quepa el cotilleo, cotilleo

------

Porque yo soy quien factura

Yo soy la diabla

Yo soy la bichota

Yo soy la que manda

Yo soy quien gobierna

Yo soy la que baila

Yo soy la más zorra

Yo soy la que soy

Porque yo soy quien factura

Yo soy la diabla

Yo soy la bichota

Yo soy la que manda

Métete donde te quepa el cotilleo cotilleo cotilleo de mierda

Coti-Cotilleo

Baby, donde te quepa

Coti-cotilleo

Baby, donde te quepa

Coti-cotilleo

Oh, baby, donde te quepa

Coti-Cotilleo

------

Ve y métete donde te quepa el cotilleo

Donde te quepa

Ve y métete donde te quepa el cotilleo

Baby, donde te quepa

Se ve que te falta un poquito de amor

Se ve que te sobra muchito rencor

Me imprimiré una camiseta y haré caja con tu coti

Cotilleo de mierda

------

Coti-Cotilleo

Baby, donde te quepa

Coti-cotilleo

Baby, donde te quepa

Coti-cotilleo

Que yo he venido a servir co

Coti-Cotilleo