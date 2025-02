La razón por la que Melody lleva peluca

Melody es una de las protagonistas del Benidorm Fest 2025. La artista se ha convertido en una de las favoritas de la preselección eurovisiva con Esa Diva, y ahora lucha por conseguir proclamarse con la victoria y ganar el micrófono de bronce.

Nada en la candidatura de Melody es casualidad: las luces, los planos, la coreografía y el outfit de la cantante dan ese aire de diva —nunca mejor dicho— que la cantante de El baile del gorila ha reivindicado desde pequeña.

Y precisamente en su estilismo hay un elemento que nunca puede faltar: la peluca. La cantante se tapa su pelo natural con largas pelucas de color castaño, rubio o cobrizo que ya forman parte de su estilo y personalidad como artista.

La propia Melody dio el motivo de este complemento que parece que nunca puede faltar en sus apariciones públicas: lejos de tener un problema capilar, la artista busca cuidar su pelo lo máximo posible sin perder la posibilidad de cambiar de look las veces que quiera.

A la cantante de Mujer lobale encanta cambiar de peinado, corte y color, y por eso acude a las pelucas, porque su pelo natural se vería resentido con tantos cambios, y acabaría dañado notablemente. Así lo expuso ella misma a través de redes sociales: "Me gusta cambiar de look y de color […] Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo".

Además, la cantante apunta al volumen de trabajo que tiene desde hace más de 24 años y el tiempo que debería invertir en tratar su pelo y cuidarlo al mismo tiempo para no castigarlo: "Me tengo que planchar el pelo, secar y arreglar 5 o 6 días a la semana".

"En cada proyecto lo tienes que retocar y retocar y al final te quedas como el gallo de Morón", cuenta Melody, haciendo referencia con esa expresión a que acabaría destrozando su pelo.