Benidorm Fest 2025 en directo: sigue en vivo la final, orden de actuaciones y los favoritos para ir a Eurovisión

Trío femenino de presentadoras

Este año, por primera vez, el Benidorm Fest estará presentado exclusivamente por mujeres.

👉 Paula Vázquez

Es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión española, con más de 30 años de trayectoria. Se hizo famosa en los años 90 y 2000 con programas como El juego del euromillón, Fama, ¡a bailar!, Supervivientes y El número uno. Es su debut en el Benidorm Fest, pero ya estuvo involucrada en Eurovisión en 2007 como presentadora de Misión Eurovisión, el programa de selección del representante español de ese año.

👉 Ruth Lorenzo

Cantante y presentadora, Ruth Lorenzo ganó fama en 2008 tras su participación en The X Factor UK. Representó a España en Eurovisión 2014 con Dancing in the Rain, quedando en décima posición. En televisión, ha sido presentadora de Cover Night y ha participado en programas como Tu cara me suena. En 2023 fue una de las presentadoras de Eurovisión Junior. Este año repite como presentadora del Benidorm Fest tras su debut en 2024.

👉 Inés Hernand

Abogada, comunicadora y humorista, Inés Hernand ganó popularidad con su canal de YouTube Inés Responde. En RTVE ha presentado Gen Playz, que le valió un Premio Ondas, y ha participado en todos los Benidorm Fest desde su primera edición en 2022, cuando su naturalidad y descaro al presentar la convirtieron en un icono para los eurofans.