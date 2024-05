El sueño de Raúl con Eurovisión

Te interesa Raúl se alejó de los escenarios un año por una cuestión de salud

Raúl es una de las caras más conocidas de las listas de hits de principios de los años 2000. El vitoriano fue uno de los artistas más escuchados gracias a canciones como Sueño su boca, Prohibida o Con un bolero.

Una carrera que subió como la espuma y que, tras sus primeros años imparables, experimentó un notable freno que, sin embargo, no alejaron a Raúl de los escenarios ni de los estudios de grabación.

Sin embargo, uno de los detalles que suelen pasar desapercibidos en la carrera del cantante es su sueño de participar en Eurovisión. Raúl intentó convertirse en el representante español del festival europeo de la canción en el año 2000 con la canción que acabaría por convertirse en su gran éxito: Sueño su boca.

Su actuación en el concursoEurocanción 2000 fue una de las más respaldadas, aunque solo le sirvió al cantante para quedarse a las puertas del triunfo al alzarse hasta el segundo lugar en detrimento del pianista y cantante Serafín Zubiri, triunfador del certamen.

Sin embargo, Raúl siempre ha mantenido la puerta abierta a volver a presentantes para encabezar la candidatura de España en Eurovisión. “Eurovisión significó entrar de repente por la puerta grande. Que me hicieran aquella oferta de preselección, sin ser yo nadie, provocó el lanzamiento de mi carrera”, explicó en una entrevista en El Mundo en 2018.

“Muchos eurofans todavía dicen que: ¿por qué no fui yo? Mandamos a un Serafín Zubiri, que ya había estado, y con una balada cuando en aquella época ya empezaban de nuevo a despuntar temas más cañeros”, apuntó sobre aquella selección del pianista.

Hace un par de años, Raúl volvió a recordar el casi eurovisivo episodio en una entrevista en el periódico 20 Minutos. “No digo de esta agua no beberé, pero ya han pasado veintidós años desde entonces y quizás es mejor que se presenten otros artistas”, explicó sobre el hecho de que no haya vuelto a presentarse.

“De cualquier manera, no me lo planteo hasta que no llegue el momento y tenga una canción adecuada, porque si no las críticas pueden ser demoledoras”, añadió, dejando la puerta abierta a ese momento y canción adecuados para ver a Raúl participar en Eurovisión.