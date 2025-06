Una conocida artista de 'OT 2001' se postula para el Benidorm Fest con una propuesta "parecida a la de Melody"

Tras el mal puesto de Melody en Eurovisión, los ojos ya están puestos en el Benidorm Fest 2026. Las inscripciones para presentar canción ya están abiertas, y las nuevas reglas incorporan un premio económico de 150.000 euros para el ganador que numerosos cantantes querrán intentar llevarse.

De momento, ya empiezan a aparecer los primeros nombres interesados en la próxima edición del Benidorm Fest, y una de ellas es Natalia Rodríguez. La concursante de Operación Triunfo 2001 y cantante de Vas a volverme loca no descarta presentarse al festival nacional, aunque asegura que siente mucho respeto por Eurovisión.

"Siempre he dicho que no, pero reconozco que el Benidorm Fest me tienta. Me parece muy divertido, muy abierto, muy libre", cuenta para El Economista con motivo del estreno de TU DIOSA, su reciente colaboración con Rasel. "Lo de Eurovisión como tal ya me da más respeto, es más complejo, pero el Benidorm Fest… me pega total".

"Si hiciera algo, sería como lo que ha hecho Melody, que me parece una crack"

Natalia Rodríguez asegura que su candidatura seguiría la misma línea de Melody: "Si hiciera algo, sería en esa línea: una propuesta potente, visual, con coreografías, bailarines, mucha energía. Algo tipo lo que ha hecho Melody, que me parece una crack. Pero justo por eso también me echo un poco para atrás para el próximo año: siento que si ahora mismo presentara una propuesta, sería demasiado parecida, y no me gusta repetir fórmulas", añade algo reticente.

"Este año no me lo plantearía. Pero quién sabe… nunca digas nunca. En esta profesión no puedes cerrarte a nada. Si llega el momento, y tengo la propuesta adecuada, que diga algo distinto y con lo que me sienta al 100 %, ahí sí podría pensarlo. De momento, me lo tomo con humor… ¡pero el gusanillo está!", asegura, descartando presentarse este 2026.