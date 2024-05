Chanel y Pastora Soler, entre las 10 mejores actuaciones de la historia de Eurovisión

Te interesa Qué ha dicho Chanel sobre la posibilidad de volver a representar a España en Eurovisión

Diez años de diferencia hay entre una actuación y otra, pero no cabe duda de que tanto Pastora Soler como Chanel se alzaron en su momento como grandes divas eurovisivas. En pocos días será el dúo Nebulossa el que se suba al escenario de Malmö para conquistar Europa al ritmo de Zorra, que ya se ha convertido en un himno en los eventos previos al certamen.

Así lo considera la prestigiosa revista Rolling Stone, que ha elaborado un ranking en el que destaca las "10 actuaciones más memorables de la historia de Eurovisión".

Diez presentaciones de diferentes países entre las que se encuentran estrellas de la música como Céline Dion o ABBA y que sin lugar a dudas han marcado un antes y un después en el certamen europeo. Muchos de estos shows no ganaron su edición, pero eso no significa que no hayan penetrado en el sentir del público eurovisivo que sigue el concurso desde 1956, año en el que tuvo lugar su primera edición.

Dos españolas han conseguido un puesto en este merecido ranking. Ellas son Pastora Soler y Chanel, que consiguen un quinto y un décimo puesto respectivamente.

Las 10 mejores actuaciones de la historia de Eurovisión

1. ABBA representando a Suecia en 1974

2. Céline Dion representando a Suiza en 1988

3. Lordi representando a Finlandia en 2006

4. Alexander Rybak representando a Noruega en 2009

5. Pastora Soler representando a España en 2012

La cantante consiguió un décimo puesto para España con la potentísima balada Quédate Conmigo, que cosechó tanto éxito en Europa que incluso tuvo su propia versión en inglés, Stay With Me.

Las grandes habilidades vocales de Pastora Soler elevaron la propuesta Española después de casi diez años de resultados irregulares.

6. Loreen representando a Suecia en 2012

7. Conchita Wrust representando a Austria en 2014

8. Eleni Foureira representando a Chipre en 2018

9. Måneskin representando a Italia en 2021

10. Chanel representando a España en 2022

Consiguió mejor resultado para España de los últimos 27 años. Un tercer puesto que supuso una auténtica hazaña y puso a la hispanocubana en el punto de mira.

Ganó Ucrania y Reino Unido quedó en segunda posición, pero muchos críticos y analistas apuntaban a Chanel como "ganadora moral" de la edición.