Gran éxito en la celebración del Día de la Música

EN THE TOP GALLERY HOTEL

Ayer fue el Día de la Música y no queríamos que te lo perdieras. Hicimos nuestra la terraza de The Top Gallery para brindaros una fiesta por todo lo alto. En el mismo centro de Barcelona, la celebración contó con la participación de Amaral, Brian Cross, Uri Farré y Xavi Alfaro. ¡Un derroche de musicón!

Amaral, que se encuentran inmersos en su gira Nocturnal, no se perdieron esta cita. Eva Amaral y Juan Aguirre respondieron a las preguntas del presentador de ¿Me Pones?, Juanma Romero, y a la de una asistente entusiasmada con la aparición del grupo en la terraza. Amaral interpretó algunas canciones de su último disco ante la atenta mirada de un público entregado. Por su lado, los tres DJs ofrecieron sus mejores sesiones en una tarde difícil de olvidar.

Si no pudiste pasarte por nuestra fiesta, no te preocupes porque esta semana regalamos abonos para los mejores festivales celebrando nuestra particular Semana de la Música.

