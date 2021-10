Fito, Izal, Dua Lipa, Justin Bieber, Farruko... 45 canciones que imprescindibles

Fin de semana de puente y fin de semana de baile. Reabren las pistas en las discotecas de España y vas a poder a lanzarte a bailar todos estos temazos . En Europa FM hemos preparado una selección de éxitos para que no pares de moverte. Eso sí, recuerda que tienes que salir a la pista con mascarilla. Seguirá siendo obligatoria en interior (al menos) hasta la primavera de 2022.

Esta semana toca bailar. Las pistas de las discotecas ya han reabierto y en Europa FM hemos preparado una selección musical para que ensayes antes de lanzarte a moverte en público 😉😉😉.

¡Querrás saltar de tu asiento en cuanto le des al play!

The Kid Laroi y Justin Bieber dan el pistoletazo de salida a la banda sonora del puente de octubre.

No faltan aquí los temas Niña de escuela, de Lola Índigo, Tini y Belinda; la bailable A un paso de la Luna, de Ana Mena y Rocco Hunt; o el hit Americana, de Blas Cantó y Echosmith. La música del artista representante de España en Eurovisión 2021 podrás escucharla próximamente en el showcase exclusivo de Sevilla. La cita es el 19 octubre y las entradas las puedes conseguir desde el jueves 14.

Pepas de Farruko, el casi-himno de Cuerpos especiales, suena fuerte, igual que Todo de ti, de Rauw Alejandro, o Drivers, de Olivia Rodrigo. Los DJs de Europa baila Brian Cross y David Guetta suman Like That y BED en esta completa selección de 45 canciones que no vas a poder dejar de escuchar. ¡Sí, también están IZAL, Lil Nas X y Coldplay!

¿Quieres más? ¡Dale al play y disfruta!